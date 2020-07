ILDEFONSO MENDOZA, UNO DE LOS DT MAS PROMETEDORES DEL BALOMPIE MEXICANO

Realmente son pocos los entrenadores que San Luis Potosí ha aportado al futbol de paga, quizás se puedan contar con los dedos de las manos los que han dirigido en el profesionalismo, entre ellos Ildefonso Mendoza Segovia, mejor conocido como "Pichus", que desde abajo ha venido picando piedra, hasta situarse entre uno de los técnicos más jóvenes y prometedores del balompié mexicano.

Pichus, es miembro de una familia futbolera como lo es la Mendoza Montoya, hijo de Trino Mendoza, portero de los Santos del Club San Luis en los años 70´s, sobrino de Riquis y Vicente que jugaron en el balompié de paga, y de Poncho que incursionó como entrenador. El tío abuelo de Pichus fue el legendario Juvencio Montoya, relevante jugador y entrenador en los años 50 y 60´s.

Nació un 21 de septiembre del año 1975 en San Luis Potosí, desde muy pequeño, estuvo familiarizado con el deporte, pues muchos de los integrantes de la familia Mendoza jugaban aparte de futbol, el beisbol, por lo que el ámbito familiar fue propició para paulatinamente involucrarse en el balompié.

Al igual que su papá, a Pichus le gustó jugar en la portería, y su primer equipo semiprofesional fueron los Loros Huastecos de Ciudad Valles de Tercera División, de ahí regresó esta capital para incorporarse a los Auriazules de San Luis de la segunda división, que dirigía el técnico Pepe Camacho.

En la campaña 1989-90, jugando con el Tampico Madero, después de tener destacadas actuaciones con los jaibos, en un entrenamiento, sufrió un fuerte golpe en el ojo derecho que le ocasionó un desprendimiento de retina, por lo que ahí concluyó su efímera carrera como jugador, cuando empezaba a despuntar como un gran arquero.

En el año 1999, Rene Isidoro García, en esa época Director Técnico de los Reales de San Luis, lo invita a trabajar en el Real Potosino de segunda división, ahí se hace cargo de la preparación de los arqueros de esa categoría y de fuerzas básicas del cuadro sanluiseño, hasta llegar a la Primera División, habiendo estado bajo las ordenes de diferentes técnicos.

A la siguiente campaña, en la 2000-2001 se va a jugar al Olimpia de Chicago en los EUA como jugador y entrenador, luego regresa para incorporarse al cuerpo técnico del Club San Luis de Primera División, permaneciendo hasta la temporada 2006-2007.

Un torneo después, en el 2007-2008 llega a Xolos de Tijuana de Primera "A", iniciando un largo peregrinar, pasando por equipos como Necaxa Orinegros de Orizaba, Lobos BUAP, Dorados de Sinaloa, a donde llega recomendado por el cancerbero, Ignacio Palau, que era el presidente Deportivo de Xolos de Tijuana, que en la campaña 2012 se lo lleva a Xoloitzcuintles y le encomienda trabajar con los porteros de fuerzas básicas.

Y en la campaña 2013, Mendoza Segovia empieza una carrera ascendente en la organización bajacaliforniana, haciéndose cargo de la escuadra de tercera división, en la 2014-15 dirige la Sub15 de Xolos, donde Pichus consigue coronarse campeón nacional de fuerzas básicas, y en el mismo año repite título en un torneo internacional celebrado en Estados Unidos, lo que le vale que le den a entrenar la Sub17 de Xolos, realizando una gran labor, impulsando a varios jóvenes que ya debutaron en Primera División

En la temporada 2017, Nacho Palau, que ha influido de una manera determinante en su carrera como entrenador, lo envía a Dorados de Sinaloa, trabajando como auxiliar técnico, para en la 2018-19 regresar a Tijuana a dirigir la Sub20, a la que lleva a la final, terminando como subcampeón nacional, logrando además visorear e impulsar algunos elementos que actualmente ya forman parte de la Primera División de Xolos como Luis Gamíz, Luis Martínez, Carlos Higuera, además de Raúl Sandoval y Carlos Vargas, que fueron transferidos al Necaxa y América respectivamente,

En el inicio del torneo 2020, que se canceló por la pandemia, Pichus fue enviado de nueva cuenta a Querétaro, otro de los equipos de la Organización bajacaliforniana, para hacerse cargo de la Sub20, pero el torneo no llegó a su fin. Hoy nuevamente está de regreso en Tijuana, esperando le asignen alguna labor específica.

Ildefonso se muestra sumamente agradecido con Ignacio Palau, presidente deportivo de Xolos, quien lo ha impulsado y proyectado en su carrera. Entrevistado telefónicamente por Pulso de San Luis, le preguntamos sobre si piensa que en un futuro lo podrían perfilar para dirigir el primer equipo, Pichus se sincera y dice, "La posibilidad la contemplo lejos, pero el sueño está ahí".

Comenta que, "creo que lo mío, es la formación de jugadores, siento que tengo una amplia vocación para trabajar con niños y jóvenes, pero de ninguna manera descarto el que, si se me presentará la posibilidad de dirigir en la Liga de expansión o en la Primera División, le entraría".

Dice que, "en el futbol mexicano hacen falta auténticos formadores, que desde en edades tempranas formen, orienten y aconsejen a los futbolistas, que, por falta de una buena preparación en fuerzas básicas, llegan a Primera División, a segunda o Sub20 y se desubican emocionalmente, y muchos se pierden, aun sin debutar ".

Agrega que las fuerzas básicas de los diferentes clubes tienen un gran tapón, pues de poco sirve que tengan un buen desarrollo, si luego al ser ascendidos al primer equipo, por exceso de extranjeros en los planteles, se rezagan o se pierden por la falta de oportunidades, o van debutando ya muy tarde, a los 23 o 24 años".

Pichus expresa que actualmente en las fuerzas básicas se está presentando un fenómeno muy preocupante, "a diferencia de años atrás, no es la generalidad, pero los jóvenes que son visoreados en el llano, llegan a nuestras organizaciones, pero se quedan en el camino, muchos no llegan a cumplir sus objetivos, porque carecen de esa ambición, no tienen esa hambre de triunfo que antes existía, por eso hoy los visores prefieren a los chamacos de un mejor estatus socio económico, que por su educación tienen otra mentalidad diferente".

Dice que en el futbol mexicano no siempre se trabaja bien en fuerzas básicas, y hace un reconocimiento especial para el equipo Santos de Torreón, "en mi opinión, cuentan con las mejores del país, tienen un método de reclutamiento y preparación que les ha dado buenos resultados, trabajando solo con jugadores de la Comarca Lagunera, a los que visoría su departamento de inteligencia deportiva, yendo desde las poblaciones más pequeñas hasta las ciudades o municipios del estado de Coahuila, concentrando en Torreón a mucho talento, al que trabajan, pulen, y complementan con giras, apoyos, fogueos, etc.".

Amplio conocedor de este tema, Pichus agrega que después de Santos, "dentro del escalafón de las fuerzas básicas, Pachuca y Monterrey, están abajito en gran medida por el impulso económico que reciben, más abajo figuran América, Chivas y Atlas, y un poco más atrás Xolos, Querétaro y Morelia, los demás solo cumplen con el ordenamiento de la Federación".

Mendoza Segovia confiesa que quiere destacar como entrenador formador, que es lo mío, pero si sé me diera la oportunidad de dirigir en Primera División o en Liga de Expansión, tomaría el reto, claro que mi meta es un día ser entrenador nacional de una categoría de jóvenes, aunque realmente lo que más anhelo es regresar un día a San Luis, y recibir una oportunidad en el Atlético de San Luis, para trabajar en el equipo de mi tierra natal".