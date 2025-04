Impacto del intento de suicidio de Jarren Duran en Cleveland

CLEVELAND (AP) — Jarren Duran recibió el apoyo de sus compañeros de los Medias Rojas de Boston y de otros fuera del béisbol desde que reveló en un documental de Netflix que intentó suicidarse hace tres años.

Sin embargo, su revelación también lo ha expuesto a los abucheos.

Duran comentó que un aficionado en la primera fila el domingo, cerca de la cueva de los Medias Rojas en Cleveland, le dijo "algo inapropiado" después de que el jardinero izquierdo All-Star fue sacado out con un elevado en el séptimo inning de una victoria por 13-3 sobre los Guardians.

Duran se quedó en el escalón superior de la cueva y miró fijamente al aficionado mientras se desarrollaba el inning. Durante el descanso del séptimo inning, antes de la interpretación de "God Bless America", los compañeros de equipo y coaches de los Medias Rojas mantuvieron a Duran alejado del área mientras los árbitros y el personal de seguridad del Progressive Field se reunían para manejar la situación.

El aficionado intentó correr por el pasillo, pero fue atrapado por seguridad y sacado del estadio.

"Los aficionados simplemente dijeron algo inapropiado. Estoy contento de que la seguridad lo manejara y los árbitros estuvieran al tanto y se encargaran de ello por mí", expresó Duran.

Después del juego, los Guardians emitieron un comunicado disculpándose con los Medias Rojas y Duran. El equipo dijo que ha identificado al aficionado y está trabajando con las Grandes Ligas en los próximos pasos.

Duran manifestó que era la primera vez que un aficionado lo abucheaba por su intento de suicidio y problemas de salud mental desde que la serie de Netflix "The Clubhouse: A Year With the Red Sox" se estrenó el 8 de abril.

"Cuando te abres de esa manera, también te abres a los enemigos. Pero tengo un buen equipo de apoyo a mi alrededor, compañeros de equipo, entrenadores. Hubo aficionados que me apoyaron, así que eso fue increíble", dijo.

El manager de Boston Alex Cora estaba en la esquina opuesta de la caseta de los Medias Rojas y elogió al personal de seguridad por cómo se manejó el incidente.

Cora estaba aún más orgulloso de la reacción de Duran, quien fue suspendido por dos juegos la temporada pasada cuando dirigió un insulto homofóbico a un aficionado que lo abucheaba en Fenway Park luego que el fan gritó que Duran necesitaba una raqueta de tenis para batear.

"Cometimos un error el año pasado y aprendimos de ello. Maduramos, ya sabes, como individuo y como grupo", comentó Cora.

El incidente empañó lo que había sido un buen juego y serie para Duran. Se fue de 6-4 con una carrera impulsada y tuvo al menos tres hits en juegos consecutivos por segunda vez en su carrera.