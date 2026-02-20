Impugnan Clase y Ortiz acusaciones de amaño
NUEVA YORK.- Un juicio programado para el segundo trimestre de este año por el fraude que se imputa a dos lanzadores dominicanos de los Guardianes de Cleveland podría posponerse hasta octubre, señaló el miércoles una jueza federal mientras los peloteros se declaraban inocentes de los cargos incluidos en una acusación reescrita.
La jueza Kiyo A. Matsumoto mantuvo por ahora en el calendario la fecha de juicio del 4 de mayo, pero indicó que probablemente la trasladará al último trimestre en las próximas semanas.
Mediante un intérprete español-inglés, los lanzadores Emmanuel Clase y Luis Ortiz se declararon inocentes de los ilícitos incluidos en una acusación reescrita, ante un tribunal federal de Brooklyn. Se les acusa de coludirse con apostadores deportivos para amañar resultados y traicionar el llamado "pasatiempo nacional de Estados Unidos".
