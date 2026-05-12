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Impulsa Aranda victoria de Rays

El toletero mexicano pega jonrón y remolca tres carreras ante Azulejos

Por Redacción

Mayo 12, 2026 03:00 a.m.
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Impulsa Aranda victoria de Rays

TORONTO.- El mexicano Jonathan Aranda conectó un jonrón e impulsó tres carreras, Richie Palacios sumó tres hits y tres producidas, y los Rays de Tampa Bay, líderes de la División Este de la Liga Americana, vencieron 8-5 a los Azulejos de Toronto la noche del lunes, su 15ta victoria en sus últimos 17 juegos.

Chandler Simpson conectó tres imparables, se robó dos bases y anotó tres carreras, mientras los Rays mejoraron a 21-4 su mejor marca de la Liga Americana cuando anotan cuatro carreras o más. Tampa Bay ganó 10 seguidos y 20 de 21 cuando anota cuatro o más.

El venezolano Andrés Giménez pegó dos cuadrangulares por los Azulejos, el primer juego de múltiples jonrones de su carrera. Giménez conectó un batazo de tres carreras ante Drew Rasmussen en la segunda entrada y añadió un tablazo con uno a bordo frente a Ian Seymour en la séptima.

Los jonrones de Giménez pusieron fin a la racha récord de la franquicia de Tampa Bay de permitir tres carreras limpias o menos, que se quedó en 16 juegos.

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Rasmussen (3-1) permitió tres carreras y cuatro hits en seis entradas lanzadas.

Hunter Bigge consiguió cinco outs y Bryan Baker cerró el juego para su 11mo salvamento en 13 oportunidades.

Aranda se fue de 3-2 con un elevado de sacrificio y recibió un pelotazo.

Gausman (2-3) permitió máximos de la temporada de 10 hits y siete carreras (seis limpias) en 4 2/3 entradas. El derecho ponchó a cinco y llegó a 2.000 en su carrera.

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