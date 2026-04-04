Impulsa DeLauter a la ofensiva de Guardianes de Cleveland

CLEVELAND.- El novato Chase DeLauter conectó tres hits, incluido un jonrón de dos anotaciones en la séptima entrada, e impulsó tres carreras para que los Guardianes de Cleveland ganaran el viernes su juego inaugural en casa, por 4-1 ante los Cachorros de Chicago.

El venezolano Gabriel Arias también se voló la barda en la séptima entrada por los Guardianes, quienes ganaron su juego inaugural en casa por tercera temporada consecutiva.

Connor Brogdon (2-0) se llevó la victoria y Cade Smith consiguió su segundo salvamento. La temperatura era de 21 grados Celsius a la hora del primer lanzamiento, lo que representó el inicio en condiciones más cálidas durante marzo o abril en Cleveland desde 1992.

El panameño Miguel Amaya conectó un hit productor en la tercera entrada por los Cachorros. El abridor Cade Horton salió temprano en la segunda entrada debido a molestias en el antebrazo derecho. El derecho miró hacia el dugout de los Cachorros después de lanzar una recta de 93,8 mph a Bo Naylor, baja pero en zona buena, para un strike cantado. Horton realizó 17 lanzamientos, incluidos ocho strikes. Retiró en orden a los Guardians en la primera entrada y otorgó base por bolas a Kyle Manzardo para abrir la segunda.

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Después de que el jonrón de Arias puso arriba a Cleveland en la séptima, DeLauter castigó una recta de 96,6 mph de Hunter Harvey y la envió a 402 pies, hasta las gradas del jardín derecho para ampliar la ventaja de Guardianes.