Inauguran el Torneo Magisterial de Futbol

La tarde de este martes fue presentado de manera oficial el Torneo Magisterial de Futbol en los campos de futbol San Miguel, ubicados en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, evento que marca el inicio de una nueva competencia impulsada por la sinergia entre el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) secciones 26 y 52.

Durante la jornada inaugural se llevó a cabo el desfile de los equipos participantes, así como el protocolo de apertura con la presencia de autoridades sindicales y organizadores, dando formalidad al arranque del certamen futbolístico que reúne a trabajadores del magisterio.

El torneo está conformado por un total de 14 equipos: Atlético Magisterial, Compas Físicos, Congreso del Estado, Indomables de Villa Hidalgo, LEF CPTE, Linces, Organización VII, Sección 52, PAAE 52, Primaria Sección 52, SNTE Joven 26, SNTE Loros 26, Teles Comeis Teisa VII y Telesec Guzmán.

Las acciones iniciaron con los primeros encuentros del torneo. En uno de los duelos inaugurales, PAAE 52 se enfrentó a SNTE Loros 26, en un partido que desde los primeros minutos dejó entrever un alto nivel de competencia y entrega por parte de ambos conjuntos. De manera simultánea, en el campo 2 se disputó el encuentro entre la Sección 52 y Telesec Guzmán, un choque cerrado y disputado a lo largo del encuentro.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El Torneo Magisterial de Futbol se desarrollará jornada tras jornada durante los meses de febrero y marzo, con la gran final programada para el mes de abril, donde se conocerá al equipo campeón de esta edición 2026.