logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Fotos | Decenas de heridos por explosión de pipa de gas en CDMX

Fotogalería

Fotos | Decenas de heridos por explosión de pipa de gas en CDMX

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Incertidumbre en Liga MX femenil

Tras el fallo del TAS que pospone la reanudación del ascenso y descenso

Por Ana Paula Vázquez

Septiembre 11, 2025 03:00 a.m.
A
Incertidumbre en Liga MX femenil

La Liga MX Femenil enfrenta un escenario de incertidumbre tras la decisión del Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) de rechazar la apelación de seis clubes de la Liga Expansión MX sobre la restitución inmediata del ascenso y descenso. El fallo ratifica el acuerdo de 2020, que pospone la reanudación de este mecanismo hasta la temporada 2026-2027, lo que implica que los clubes de la Liga MX varonil ya no estarán obligados a mantener su rama femenil.

Desde su creación en 2017, la Liga MX Femenil ha mostrado un crecimiento constante, consolidándose como una de las competiciones más competitivas de América Latina. Actualmente, la liga cuenta con 18 equipos, todos vinculados a clubes de la Liga MX, lo que garantiza su operación y desarrollo.

La eliminación de la obligación de contar con un equipo femenil genera el riesgo de que algunos clubes decidan prescindir de sus plantillas femeninas, especialmente aquellos que han demostrado menor compromiso con el futbol femenino. Esta situación podría afectar la estabilidad de jugadoras que dependen de estos espacios para su desarrollo profesional y su participación en selecciones nacionales, además de desincentivar a jóvenes talentos a seguir una carrera en el deporte.

Por otro lado, la flexibilización también podría atraer nuevos inversionistas interesados en proyectos sostenibles dentro de la Liga MX Femenil. Equipos con visión a largo plazo y recursos suficientes podrían incorporarse al campeonato, elevando el nivel competitivo y fortaleciendo la liga en los próximos años.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Hasta el momento, la Federación Mexicana de futbol (FMF) no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre las implicaciones de esta decisión para la rama femenil. Sin embargo, ha señalado su disposición a trabajar con clubes y actores del futbol mexicano para construir un sistema más sólido y transparente que beneficie tanto al futbol varonil como al femenil.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Joven de Tamazunchale debuta en Selección Nacional
    Joven de Tamazunchale debuta en Selección Nacional

    Joven de Tamazunchale debuta en Selección Nacional

    SLP

    Huasteca Hoy

    Juan José Sánchez Purata, de 27 años, es uno de los pocos huastecos en vestir la playera nacional

    Saúl Canelo Álvarez considera ser dueño del Club Atlas
    Saúl Canelo Álvarez considera ser dueño del Club Atlas

    Saúl 'Canelo' Álvarez considera ser dueño del Club Atlas

    SLP

    El Universal

    El boxeador Saúl 'Canelo' Álvarez podría convertirse en el propietario del Club Atlas, según declaraciones recientes.

    Inicia inscripción para sorteo de boletos del Mundial 2026
    Inicia inscripción para sorteo de boletos del Mundial 2026

    Inicia inscripción para sorteo de boletos del Mundial 2026

    SLP

    El Universal

    Entérate de cómo participar en el sorteo de boletos para la Copa del Mundo 2026. ¡Sé parte de la fiesta del fútbol!

    Canelo y Crawford se disputarán cinturones conmemorativos
    Canelo y Crawford se disputarán cinturones conmemorativos

    Canelo y Crawford se disputarán cinturones conmemorativos

    SLP

    El Universal

    El cinturón Tlaxcala II y The Ring en juego en el combate entre Canelo y Crawford