Joven de Tamazunchale debuta en Selección Nacional

Juan José Sánchez Purata, de 27 años, es uno de los pocos huastecos en vestir la playera nacional

Por Huasteca Hoy

Septiembre 10, 2025 05:23 p.m.
A
Joven de Tamazunchale debuta en Selección Nacional

CIUDAD VALLES (Huasteca Hoy) Un joven de Tamazunchale debutó con la Selección Nacional en su duelo amistoso contra el representativo de Corea del Sur.

Juan José Sánchez Purata, un joven de 27 años de edad de 1.88 metros de estatura y que se desempeña en la posición de zaguero en los Tigres de la Universidad de Nuevo León se estrenó en la Selección Nacional en Nashville, Tennessee, durante el partido amistoso que tuvo el seleccionado mexicano contra la escuadra de Corea del Sur y en donde el resultado final fue de empate a dos tantos.

Es uno de los pocos huastecos que ha vestido la playera de la Selección Nacional, luego de una carrera que comenzó en 2017 y en donde ha recorrido el plantel de Atlanta United FC y ahora en el emblemático Tigres de la ciudad de Monterrey.

