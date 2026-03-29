Incierto futuro para Tiger Woods tras arresto

Tiger Woods salió de la cárcel y se sentó en el asiento del pasajero de una camioneta SUV, con el rostro tan vacío como en su foto policial, dirigiéndose hacia un futuro nuevamente lleno de incertidumbre.

El siguiente paso en el plano legal es enfrentar cargos por conducir bajo los efectos del alcohol o sustancias, daños a la propiedad y negarse a someterse a una prueba de orina, que llevó a que pasara ocho horas el viernes en la cárcel del condado de Martin, a unos 15 millas de su casa en Jupiter Island, Florida. Su representante en Excel Sports, Mark Steinberg, no respondió el sábado a una solicitud de comentarios sobre el arresto de Woods.