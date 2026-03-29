logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

FORTALECE SU PRESENCIA EN MÉXICO

Fotogalería

FORTALECE SU PRESENCIA EN MÉXICO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Incierto futuro para Tiger Woods tras arresto

Por AP

Marzo 29, 2026 03:00 a.m.
A
Incierto futuro para Tiger Woods tras arresto

Tiger Woods salió de la cárcel y se sentó en el asiento del pasajero de una camioneta SUV, con el rostro tan vacío como en su foto policial, dirigiéndose hacia un futuro nuevamente lleno de incertidumbre.

El siguiente paso en el plano legal es enfrentar cargos por conducir bajo los efectos del alcohol o sustancias, daños a la propiedad y negarse a someterse a una prueba de orina, que llevó a que pasara ocho horas el viernes en la cárcel del condado de Martin, a unos 15 millas de su casa en Jupiter Island, Florida. Su representante en Excel Sports, Mark Steinberg, no respondió el sábado a una solicitud de comentarios sobre el arresto de Woods.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Azteca reabre, pero el Tri queda a deber
    Azteca reabre, pero el Tri queda a deber

    Azteca reabre, pero el Tri queda a deber

    SLP

    El Universal

    Los asistentes terminaron abucheando a la selección mexicana

    Sabalenka reina en Miami y se une al club del Sunshine Double
    Sabalenka reina en Miami y se une al club del Sunshine Double

    Sabalenka reina en Miami y se une al club del 'Sunshine Double'

    SLP

    EFE

    Consiste en ganar los torneos de Indian Wells y Miami el mismo año

    Protestan en reinauguración de Estadio Banorte (Azteca)
    Protestan en reinauguración de Estadio Banorte (Azteca)

    Protestan en reinauguración de Estadio Banorte (Azteca)

    SLP

    El Universal

    Exigen liberación de animales asegurados y rechazan infraestructura vinculada al Mundial 2026

    Checo Pérez protagoniza choque y polémica en prácticas de Japón
    Checo Pérez protagoniza choque y polémica en prácticas de Japón

    "Checo" Pérez protagoniza choque y polémica en prácticas de Japón

    SLP

    El Universal

    El mexicano ha tenido un inicio difícil en la temporada con resultados modestos en Australia y China