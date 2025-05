Harry Kane se siente 'increíble' tras ganar el primer título de su carrera

BERLÍN (AP) — Harry Kane dice que se siente "increíble" después de finalmente ganar su primer título de carrera a la edad de 31 años.

Tras la consagración del Bayern Múnich en la Bundesliga, concretada el domingo, Kane expresó en una publicación de Instagram el lunes que "se siente dulce ganar el título y el primero de mi carrera".

Kane tuvo que soportar una larga espera después de una carrera de desenlaces como subcampeón y derrotas en finales con el Bayern, Tottenham y la selección Inglaterra. Parecía una anomalía para un jugador considerado entre los mejores delanteros del mundo.

Las 11 conquistas consecutivas del Bayern en la Bundesliga debieron influir en la decisión de Kane de unirse al equipo alemán, procedente de Tottenham en 2023, pero su primera temporada en Baviera coincidió con el primer año sin trofeos del Bayern desde 2012.

Se sintió desanimado al ser suspendido del partido potencialmente decisivo para el título del Bayern en Leipzig el sábado, pero se dirigió a la línea de banda para celebrar con el Bayern arriba 3-2 en el tiempo de descuento. Luego, Yussef Poulsen de Leipzig igualó en la última jugada del encuentro, posponiendo la fiesta del Bayern.

Pero el empate 2-2 del Bayer Leverkusen en Friburgo el domingo aseguró el título para el Bayern con dos fechas por disputar El Bayern ya no podía ser alcanzado, y Kane finalmente pudo cantar el éxito de Queen "We Are The Champions" y "Sweet Caroline" de Neil Diamond entre otras canciones con sus compañeros mientras el champán fluía en un restaurante de Múnich.

"Qué noche la de anoche. Qué celebración con los jugadores, con el personal", comentó Kane al llegar a la sesión de entrenamiento del lunes. "Estoy seguro de que todos lo están sintiendo un poco esta mañana".

El Bayern recibirá el trofeo después de su próximo partido contra el Borussia Mönchengladbach el sábado, cuando las celebraciones oficiales, acompañadas de las tradicionales duchas de cerveza, puedan comenzar.

La primera oportunidad de Kane de ganar un título llegó en la final de la Copa de la Liga Inglesa de 2015, pero Tottenham perdió 2-0 ante Chelsea. El Tottenham perdió otra final de la Copa de la Liga en 2021 contra el Manchester City. Kane perdió la final de la Liga de Campeones con Tottenham ante Liverpool en 2019, y terminó como subcampeón con Tottenham en la Liga Premier en 2017.

Como capitán de Inglaterra, Kane perdió la final de la Eurocopa ante Italia en 2020, y nuevamente en la final de 2024 donde España derrotó a su equipo 2-1.

"Ha sido un largo camino", dijo Kane sobre su primer trofeo. "Aprecio todo el apoyo como siempre, nunca pasa desapercibido, y no puedo esperar para disfrutar estas próximas semanas".

Aunque el Bayern fue eliminado de la Liga de Campeones y la Copa de Alemania esta temporada, Kane tendrá otra oportunidad de un título cuando el Bayern participe en el renovado Mundial de Clubes en Estados Unidos a partir del 14 de junio.

"Como siempre, esperamos el próximo y volvemos a intentarlo para conseguir el número dos", manifestó.