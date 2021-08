Inédita medalla colombiana en JO

TOKIO.- Anthony Zambrano le regaló a Colombia una inédita medalla de plata en una prueba de pista del atletismo olímpico al cruzar la meta segundo en los 400 metros, tras ser superado por el bahameño Steven Gardiner.

Igual que hace dos años en el campeonato mundial en Doha, Zambrano quedó detrás de Gardiner en los Juegos de Tokio.

Al dar la vuelta entera a la pista del Estadio Olímpico, Gardiner cronometró 43 segundos y 85 centésimas, el mejor registro de la temporada. Zambrano le escoltó con 44.08 y el granadino Kirani James — el campeón olímpico de 2012 y segundo en 2016 — llegó tercero con 44.19 para completar la colección de metales.

Los tiempos quedaron por debajo de los que Gardiner y Zambrano emplearon en Doha.

Zambrano también se quedó sin poder repetir los 43.93 de las semifinales en Tokio y dijo que su entrenador — el cubano Nelson Gutiérrez — le había anticipado para el oro olímpico había que hacer 43.80.

"Fue una carrera muy dura y no tuve un buen remate", resumió Zambrano. "Me salieron a correr fuerte. No fueron mis mejores 100 al final".

También reveló que corrió condicionado por una contractura en el cuádriceps del muslo. "Ya sabe que esas cosas no se pueden decir, para que no esté hablando que uno está asustado".