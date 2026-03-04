INEGI campeón en Liga Universitaria
Se impone de manera contundente en la gran final ante el Hábitat
La novena del INEGI se proclamó campeona de la Liga de Softbol Universitaria Temporada Invierno 25, tras imponerse de manera contundente 25 carreras a 5 en la gran final frente al equipo Hábitat.
El encuentro inició con acciones parejas durante la primera y tercera entrada, donde ambos conjuntos mostraron equilibrio ofensivo y defensivo. Sin embargo, a partir de los episodios intermedios, INEGI logró despegarse en el marcador aprovechando errores y una ofensiva efectiva que terminó por inclinar definitivamente la balanza a su favor.
El out 21 cayó con una rola del pitcher hacia la primera base, sellando el campeonato por la vía 1-3 y desatando la celebración del conjunto campeón.
En el cuadro titular de INEGI destacaron Rafael Moreno en la primera base; Miguel Romo en la segunda; Miguel Corpus en la antesala; y Ernesto Rosas como parador en corto. En el montículo trabajaron Carlos Vidales, Salvador Moreno y Lino Mata, mientras que la receptoría estuvo a cargo de Tomás López y Gabino Reyes.
En los jardines participaron Juan Acosta, Miguel Romo Jr., Sergio López y Fernando Moreno, aportando seguridad defensiva y respaldo al pitcheo.
El equipo fue dirigido por el mánager Armando Gallegos "Chepe", acompañado en el plantel por Román Lara, Mauricio Sánchez, Héctor Torres y José Luis Castañón, quienes contribuyeron al sólido desempeño colectivo que llevó a INEGI a conquistar el título.
