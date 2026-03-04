logo pulso
INEGI campeón en Liga Universitaria

Se impone de manera contundente en la gran final ante el Hábitat

Por Romario Ventura

Marzo 04, 2026 03:00 a.m.
A
INEGI campeón en Liga Universitaria

La novena del INEGI se proclamó campeona de la Liga de Softbol Universitaria Temporada Invierno 25, tras imponerse de manera contundente 25 carreras a 5 en la gran final frente al equipo Hábitat.

El encuentro inició con acciones parejas durante la primera y tercera entrada, donde ambos conjuntos mostraron equilibrio ofensivo y defensivo. Sin embargo, a partir de los episodios intermedios, INEGI logró despegarse en el marcador aprovechando errores y una ofensiva efectiva que terminó por inclinar definitivamente la balanza a su favor.

El out 21 cayó con una rola del pitcher hacia la primera base, sellando el campeonato por la vía 1-3 y desatando la celebración del conjunto campeón.

En el cuadro titular de INEGI destacaron Rafael Moreno en la primera base; Miguel Romo en la segunda; Miguel Corpus en la antesala; y Ernesto Rosas como parador en corto. En el montículo trabajaron Carlos Vidales, Salvador Moreno y Lino Mata, mientras que la receptoría estuvo a cargo de Tomás López y Gabino Reyes.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


En los jardines participaron Juan Acosta, Miguel Romo Jr., Sergio López y Fernando Moreno, aportando seguridad defensiva y respaldo al pitcheo.

El equipo fue dirigido por el mánager Armando Gallegos "Chepe", acompañado en el plantel por Román Lara, Mauricio Sánchez, Héctor Torres y José Luis Castañón, quienes contribuyeron al sólido desempeño colectivo que llevó a INEGI a conquistar el título.

