Infantino festeja 10 años en la FIFA
QUERÉTARO.- A cuatro meses del comienzo de la Copa del Mundo 2026, Giovanni Vincenzo Infantino celebra su décimo aniversario al frente de la FIFA, institución rectora del futbol a nivel mundial.
Esta edición del torneo de naciones más importante es un testimonio de su gestión, ya que será la primera edición con 48 países.
La extensión de selecciones participantes responde a uno de los deseos más fuertes de Infantino, que es hacer que el futbol sea verdaderamente global, en la rama varonil y femenil. Las 500 millones de solicitudes en la última fase de venta de entradas para el Mundial son otro logro en su visión.
Tomó las riendas un año después del escándalo del FIFA Gate y desde entonces se encargó de transformar la percepción que se tenía del organismo para convertirlo en uno respetado y fiable.
Fuera de las canchas, la FIFA de Infantino continúa en su misión de dejar un impacto social. Creó Football for Schools, que busca utilizar al deporte como herramienta educativa, o FIFA Arenas, con el objetivo crear más de mil campos de juego para beneficiar a los niños de distintas comunidades. A través de FIFA Guardians, se prioriza la protección de los menores.
