Informe alerta de "peligrosas consecuencias" de nuevos formatos para los torneos UEFA

"Estas reformas de UEFA/ECA (Asociación de Clubes Europeos) provocan que las ligas nacionales pierdan la mayor parte de su valor y sufran una disminución muy importante en sus derechos audiovisuales", detalla el citado documento.



"Según un informe elaborado por una firma independiente, las nuevas competiciones que plantean UEFA/ECA provocarán una perdida de valor entre el 31 y el 52 por ciento en los derechos audiovisuales de las competiciones domésticas", informan los documentos a los que ha tenido acceso EFE.



De esos porcentajes, el 20-40 por ciento correspondería a los derechos nacionales y el 10-12 por ciento a los derechos internacionales. Entre varios ejemplos, cita el de la liga española, que con el nuevo formato europeo podría sufrir una pérdida de valor audiovisual en los derechos de televisión del 41.5 por ciento.



En dicho informe se relata cómo sería el sistema de competición que sustituiría al actual formato de la Liga de Campeones y de la Liga Europa, dos torneos a los que actualmente se acceden por medio de la clasificación en las competiciones domésticas.



A partir de la citada temporada, todo será distinto y se establecerán tres competiciones: la más importante será la Liga de Campeones, que contará con un total de 32 equipos, y después habrá dos inferiores: la Europa League 1 y la Europa League 2.



Para acceder a la Liga de Campeones, el informe desvela que se seguirán diferentes criterios a los actuales. El acceso para la primera temporada de la competición será mediante un coeficiente histórico y se barajan posibles criterios para ello: clasificación histórica de los últimos cuatro años, coeficiente UEFA a cinco años o coeficiente UEFA a 10 años.



"Esos criterios permiten asegurar el acceso a Champions League a los grandes clubes, restando importancia al mérito deportivo de la última temporada (2023/2024)", afirma el citado informe.



Además, el número total de equipos que participarían cada temporada sería de 32 en Champions League (con un total de 253 partidos en toda la competición), 32 en Europa League 1 y 64 en Europa League 2.



La UEFA planteará un sistema de ascensos y descensos entre las competiciones europeas. Se podrá subir de categoría de Europa League 2 a Europa League 1 y de Europa League 1 a Champions League. Los descensos, serán en sentido inverso e incluso las competiciones podrán nombrarse como Liga 1 (Champions League), Liga 2 (Europa League 1) y Liga 3 (Europa League 3).



El informe lamenta que el acceso a Champions League vía ligas nacionales se convierte en "prácticamente nulo" con sólo 4 plazas: "los 28 equipos restantes accederían a Champions Leage por méritos deportivos en las competiciones europeas sin que se ponga el valor su rendimiento en su liga nacional".



Además, para la Champions League se establecerá un límite de 5 clubes por país. Si ese cupo de 5 clubes se cubre, el resto de los clubes del mismo país no podrían acceder a la Champions League ni por la vía de su liga doméstica ni ascendiendo desde la Europa League 1.



La UEFA, para organizar sus nuevas competiciones, ya no habla de reducir las jornadas (o bien a través de la reducción de participantes en las ligas domésticas o de los play offs de las competiciones que los tengan) ni de jugar los fines de semana como pretendía.



"Aún así", destaca el informe, el modelo de competición que proponen tendría "igual de efectos negativos y graves para la industria del fútbol en todos los países europeos" y el modelo de competición está planteado de tal forma que los efectos negativos se irán retroalimentando, "adentrándose en un círculo vicioso donde las competiciones irán perdiendo valor año tras año".



Por eso, se podrá estimar que dicho valor será prácticamente "nulo" a los 5 años del inicio de las competiciones UEFA por los siguientes factores:



"Los clubes que jueguen la Champions League tendrán un nivel adquisitivo tan elevado que los clubes que no participen en dichas competiciones europeas no podrán mantener sus buenos jugadores y perderán competitividad".



"Los enormes ingresos que recibirán los clubes que jueguen la Champions League provocarán un desbalance competitivo en el campeonato nacional".



Este jueves y el viernes, la Asociación Europea de Clubes celebrará en Malta una Asamblea especial para debatir los proyectos de cambio o los nuevos modelos de las futuras competiciones europeas a partir de la temporada 2024/25 y que han rechazado todos los equipos españoles salvo Barcelona y Real Madrid.