Inicia ganando la Carnicería Guadalupano

El equipo Carnicería Guadalupano inició la temporada, de la Liga Tangamanga Circle K en su categoría Estelar, con un triunfo por marcador de 4 goles contra 2 ante Siplasa.

Las anotaciones fueron obra de Manuel Alejandro Rodríguez Covarrubias al minuto 19, Marco Antonio Cerda Escobar al 58, Cristian Emmanuel Rodríguez Ponce al 79 y Gerardo Ulises Mendoza Guzmán al 81; descontaron Calixto Jair Cibrian Cerda al 87 e Irving Leonel Cárdenas Camberos.

MONTRIAL SERVI AGUA DERROTÓ A YOU MAMAS GARDENIAS CHINA HOUSE

Goleada de 9 tantos a 1 le propinó Montrial Servi Agua a You Mamas Gardenias China House, con pepinos de Edson Israel Rodríguez Morales con tres a los minutos 35, 54 y 65, Luis Arturo "Muecas" Córdova Díaz al 46, Óscar David Ambriz Torres con dos a los 51 y 80, Cristian de Jesús Carreón Morales al 75 y cerró la cuenta Luis Ángel Nava Romero al 78; el de la honra fue de Cristian Leonel González Mendiola al 85.

TORRES MiRELES HC EL MOLINO GOLEÓ A LAGO ALBERTO TACOS LOS GÜEROS

Con anotaciones de Fabián Eduardo Pérez Estévez a los minutos 45, 50, 16 y 10, el equipo Torres Míreles HC El Molino goleó al son de 5 tantos a 0 a Lago Alberto Tacos los Güeros.

IGOPE SE IMPONE A PUBLIRED CARRERA FC

Igope logró sus primeros tres puntos de la temporada al imponerse por marcador de 2 goles a 1 a Publired Carrera FC, en juego que tuvo como anotadores a Luis Fernando Rodríguez Blanco al minuto 61 y Erick Javier Salazar Balderas al 82; por la escuadra perdedora de Dámaso Israel Calderón Martínez al 44.

JUEGOS PENDIENTES

Satélite 81 vs. Canchola FC; Lobos VM Exposi Pisos vs. el campeón Real Madrid; Caver Alpan Garita Toritos Trucking vs. Mariscos Jorge; UASLP Incatssa vs. Hermaqsa Er Ma. SLP; el subcampeón Maquinados Ortiz vs. GDJ.