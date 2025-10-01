Inician ventas de entradas para la Copa Mundial FIFA 2026

MIAMI (AP) — Ni siquiera se conocen la mitad de las 48 selecciones participantes. El calendario de partidos no se completará hasta diciembre. Y aparte de las naciones anfitrionas —Estados Unidos, Canadá y México— nadie tiene idea de dónde o cuándo jugarán.

A millones de aficionados al fútbol en todo el mundo evidentemente no le importa nada de eso.

Las entradas para la Copa Mundial del próximo año salieron a la venta oficialmente el miércoles. Los compradores serán aquellos seleccionados, de entre 4.5 millones de solicitantes en un sorteo realizado el mes pasado. Tienen la primera oportunidad formal de comprar entradas en los próximos días. La FIFA informó que los ganadores del sorteo han sido, o serán informados próximamente, por correo electrónico.

Los consumidores se plantean preguntas singulares de cara al torneo, en particular sobre cómo conseguir visas —si las necesitan— para visitar Estados Unidos, mientras el país impone medidas drásticas contra la inmigración. También hay inquietudes más tradicionales, como quién, cuándo y dónde, y ninguna de ellas tendrá respuesta hasta el sorteo del 5 de diciembre en Washington. La FIFA sabe que a muchos aficionados no les preocuparán estas respuestas; solo querrán entradas ahora y lo demás lo resolverán más adelante.

"Estas no solo son cifras extraordinarias, sino también una declaración contundente", dijo el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en las redes sociales, reaccionando a los 4,5 millones de solicitantes para poder participar de la ventana de compra que se abrió el miércoles.

"Todo el mundo quiere ser parte de la Copa Mundial de la FIFA 26, el evento más grande, inclusivo y emocionante de la historia. Desde Canadá, México y Estados Unidos, hasta países grandes y pequeños en todos los continentes, los aficionados están demostrando una vez más que la pasión por el fútbol realmente une."

En tiempos divididos, la noción de que el fútbol es algo que "realmente une" será puesta a prueba.

Aquí hay algunas cosas que debes saber mientras las entradas se ponen a la venta:

¿Qué está a la venta?

Los aficionados pueden comprar asientos en una de cuatro categorías; la Categoría 1 son los mejores asientos, la Categoría 4 está en algún lugar cerca de la parte superior de los estadios. Los precios de las entradas oscilarán inicialmente entre 60 dólares para los partidos de la fase de grupos y 6.730 para la final, pero podrían —y casi con certeza lo harán— cambiar ya que el evento más grande del fútbol tendrá precios dinámicos por primera vez.

Hay otras formas de conseguir entradas sin desembolsar grandes sumas de dinero. American Airlines anunció el mes pasado que los miembros de su programa de lealtad AAdvantage pueden canjear millas por entradas para la Copa Mundial. A partir del 13 de octubre, los miembros Platino Ejecutivo y Concierge Key podrán canjear millas; el 14 de octubre, los miembros Platino Pro, Platinum y Oro; y el 15 de octubre, todos los miembros.

Y a partir del jueves, algunos clientes de Verizon tendrán acceso a entradas gratuitas para el Mundial y otros beneficios. El gigante de las telecomunicaciones es patrocinador del torneo y simplemente comenzará a ofrecer oportunidades de entradas gratuitas a sus clientes a través de su aplicación.

¿Quiénes se han clasificado?

Estados Unidos, México y Canadá se clasificaron automáticamente como naciones anfitrionas. También sacaron boletos: el campeón vigente Argentina, Japón, Nueva Zelanda, Irán, Uzbekistán, Jordania, Corea del Sur, Brasil, Australia, Ecuador, Uruguay, Túnez, Colombia, Paraguay y Marruecos.

Eso deja 30 plazas por definir.

La FIFA dijo que aficionados de 216 países y territorios solicitaron ser parte del primer sorteo de entradas. Las tres naciones de mayor interés, sin sorpresa, fueron los anfitriones: Estados Unidos, México y Canadá, en ese orden. El resto de los 10 primeros, también en orden de totales de solicitudes: Alemania, Inglaterra, Brasil, Argentina, Colombia, España e Italia.

Nadie ha dicho cuántas entradas planea vender la FIFA en esta primera ventana. La disponibilidad no se agotará. De acuerdo a las cifras de asistencia a los estadios, hay aproximadamente 7.1 millones de asientos disponibles para los 104 partidos en 16 sedes de Norteamérica, aunque se desconoce cuántas de esas localidades estarán disponibles para la venta al público.

¿Viajarán los visitantes a Estados Unidos?

También está la duda de si los visitantes viajarán a Estados Unidos. Se están implementando medidas drásticas contra la inmigración en todo el país, lo que podría mermar el interés de los extranjeros. Las autoridades turísticas estadounidenses ya han notado una disminución en el número de visitantes extranjeros este año, e incluso los organizadores en algunas ciudades anfitrionas de Estados Unidos han reconocido que las políticas puedan afectar la concurrencia.

Añadiendo a la incertidumbre, el presidente Donald Trump, quien tiene una relación cercana con Infantino, ha sugerido que las ciudades anfitrionas podrían cambiarse si él decide sacar eventos lejos de localidades que su administración considera inseguros.

Las ciudades de Estados Unidos que están programadas para ser anfitrionas son East Rutherford, Nueva Jersey; Inglewood, California; Foxborough, Massachusetts; Houston; Arlington, Texas; Atlanta; Seattle; Santa Clara, California; Filadelfia; Kansas City, Missouri; y Miami Gardens, Florida.

"Si alguna ciudad creemos que va a ser incluso un poco peligrosa para la Copa Mundial... no permitiremos que vaya allí", dijo Trump la semana pasada. "Lo moveremos un poco. Pero espero que eso no suceda."

El Departamento de Estado dice que "la seguridad de Estados Unidos" junto con "los partidos de la Copa Mundial, los atletas, los aficionados y las sedes" son las principales prioridades con respecto a su papel en el proceso de la Copa Mundial. También sugiere que los viajeros que necesiten una visa deberían comenzar a solicitarla ahora, y los funcionarios han dicho que Estados Unidos está tratando de "asegurar un proceso de visa eficiente, fluido y efectivo."

¿Qué sigue?

Una segunda fase, llamada un sorteo anticipado de entradas, probablemente se llevará a cabo del 27 al 31 de octubre, con franjas horarias de compra desde mediados de noviembre hasta principios de diciembre. Una tercera fase, denominada sorteo de selección aleatoria, comenzará después del sorteo final de equipos el cinco de diciembre que determinará el calendario de la Copa Mundial.

Las entradas también estarán disponibles más cerca del torneo "por orden de llegada". La FIFA también dijo que comenzará una plataforma oficial de reventa.

Algunas entradas ya han sido adquiridas. Los paquetes de hospitalidad se han vendido desde mayo.

"El mundo se unirá en América del Norte como nunca antes", prometió Infantino.

El torneo se llevará a cabo del 11 de junio al 19 de julio.