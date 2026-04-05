Intensa jornada de torneo de racquetbol

Continúan las emociones del Torneo Internacional de Semana Santa de Racquetbol, que se disputa en las instalaciones del tradicional Club Deportivo Punto Verde, donde se desarrolló una intensa jornada con duelos en distintas categorías y resultados que comienzan a perfilar a los contendientes rumbo a las fases decisivas.

En la actividad más reciente, Leonardo Cardona consiguió una sólida victoria sobre Alejandro Jerez con parciales de 11/3, 11/2 y 11/1, mientras que Pedro Sánchez se impuso a Santiago Ruiz en cuatro sets por 11/6, 11/8, 9/11 y 11/2.

Dentro de otros encuentros, Sofía Laureano superó a Emiliano Gallegos por 11/4, 11/4, 8/11 y 11/5, en tanto que José Pérez logró un importante triunfo ante Matías Silva con marcador de 13/11, 11/5, 8/11 y 11/3. Yacu Hernández mantuvo su buen paso al vencer a Mateo López por 11/4, 11/2 y 11/0, mientras que Daniel Ayala hizo lo propio al derrotar a Gerardo Rodríguez por 11/8, 11/9 y 11/2.

En la categoría B, Miguel Briones superó a Emilio Gallegos, y más tarde protagonizó otro duelo frente a Matías Silva, quien terminó imponiéndose en cuatro sets por 12/14, 11/3, 11/4 y 11/8. Luis Gutiérrez y Christopher Aradillas ofrecieron uno de los encuentros más disputados, con triunfo para Gutiérrez en cuatro sets (11/8, 11/9, 5/11 y 11/6). Posteriormente, Gutiérrez volvió a la duela para imponerse a Juan Carlos Pérez por 11/7, 9/11, 7/11, 11/7 y 11/5.

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En la rama femenil, Valeria Hernández y Lía González dominaron sus respectivos compromisos ante Andrea Romero, ambas con marcadores contundentes de 11/0, 11/0 y 11/0 en la categoría Damas Open.

Ximena Luna derrotó a Geraldine Maldonado en un cerrado duelo de la categoría Damas C por 11/5, 11/5 y 11/7, mientras que Daniela Guerrero superó a Alejandra Martínez en un partido de alta exigencia que se extendió a cinco sets.

En más resultados, Christian Maldonado venció a Manuel Trujillo por 11/0, 11/0 y 11/0, en tanto que Diego Dimas hizo lo propio ante José Miramontes con idéntico marcador en la categoría B. En la modalidad de dobles, I. Hernández y R. López lograron una contundente victoria sobre E. Martínez y A. Bear por 11/0, 11/0 y 11/0 en Dobles Open, mientras que S. Hernández y J. Alonso superaron a C. Longoria y D. Gastelum en sets consecutivos.

También destacaron los triunfos de A. Hernández y C. Maldonado en Dobles +35, así como de P. Rodríguez y M. Trujillo en una serie muy cerrada que se definió en cinco sets. Finalmente, en la categoría Open, Diego Gastelum venció a Álvaro Beltrán por 11/5, 9/11, 11/6 y 11/9, mientras que Sebastián Hernández superó a Christian Longoria en otro duelo de alta intensidad.