Inter remonta 2 goles para vencer a Como
MILÁN.- La empeño del Inter de Milán por el doblete doméstico sigue vivo.
El líder de la liga italiana remontó una desventaja de dos goles para doblegar el martes 3-2 a Como en el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Italia.
Hakan Calhanoglu anotó dos veces, a los 69 y 86 minutos) y Petar Sucic marcó el gol del triunfo a los 89. Martin Baturina (32) y el capitán Lucas Da Cunha (48) habían adelantado a Como.
El partido de ida terminó 0-0.
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Atalanta recibe el miércoles a la Lazio en la otra semifinal tras un empate 2-2 en el partido de ida. La final está programada para el 13 de mayo.
Mientras tanto, el Inter podría asegurar el título de la Serie A tan pronto como este fin de semana.
Calhanoglu inició la remontada con un potente remate de larga distancia y el volante turco gualó con un cabezazo. Tres minutos después, el zaguero croata Sucic intercambió pases con Calhanoglu y anotó en medio de una poblada área chica.
La última vez que el Inter se consagró campeón de la Copa Italia fue en 2023. Totalizan nueve títulos en el torneo.
Los Nerazzurri también remontaron una desventaja de dos goles para derrotar 4-3 a Como en la Serie A hace nueve días.
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