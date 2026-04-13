Inter se acerca al título de la Serie A

ROMA.- El Inter de Milán remontó una desventaja de dos goles para vencer el domingo 4-3 al Como y amplió su ventaja en cima de la Serie A a nueve puntos con seis jornadas restantes.

Marcus Thuram y Denzel Dumfries lograron dobletes para el Inter, que aprovechó que el Napoli, segundo clasificado, empató horas antes 1-1 ante el Parma para aumentar su ventaja.

Alex Valle y Nico Paz anotaron para el Como al final del primer tiempo antes de que Thuram iniciara la remontada con un gol en el tiempo añadido del primer tiempo.

Lucas Da Cunha recortó distancia con un penal para el Como al 89.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los equipos se volverán a enfrentar en el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Italia este mes después de que el duelo de ida terminó igualado 0-0.

Fue otra señal alentadora para el Inter después de una victoria 5-2 sobre la Roma el fin de semana pasado que puso fin a una racha de tres partidos sin ganar.

Cristian Chivu intenta ganar la Serie A en su primera temporada al mando del Inter tras reemplazar al saliente Simone Inzaghi.

El Como cayó del cuarto al quinto puesto y quedó justo fuera de los puestos de la Liga de Campeones.