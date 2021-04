Inter vence a Cagliari y recupera la cima

MILÁN.- Con más sufrimiento de lo esperado, el Inter de Milán siguió su marcha a su primer título de la Serie A en más de una década al derrotar el domingo 1-0 a Cagliari.

El zaguero Matteo Darmian anotó el único gol del partido a los 77 minutos para un Inter que se encontró un trámite mucho más complicado frente a un rival que lucha por la permanencia en la liga italiana.

El técnico Antonio Conte salió despedido hacia la cancha para celebrar con sus jugadores tras una victoria que permitió al Inter restablecer una ventaja de 11 puntos sobre su escolta Milan, que un día antes derrotó de visitante 3-1 a Parma.

"Salí a felicitar a los muchachos. Quería compartir la felicidad con ellos y elogiarles por el inmenso esfuerzo de la última semana", dijo Conte. "El grupo sabe que mi cuerpo técnico y yo estamos para pelear por ellos y es correcto compartir esas emociones".

Juventus derrotó 3-1 al Genoa pero los campeones de las últimas nueve temporadas se mantienen 12 puntos detrás del Inter, que busca titularse por primera vez desde 2010.

"No me aburro de reiterar que quedan menos y menos partidos y que cada victoria vale seis puntos para nosotros", dijo Conte. "No es fácil estar bajo constante asedio, pero estamos acostumbrándonos a ello. Hemos crecido tanto en los últimos dos años, en todos los aspectos".