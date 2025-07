Investigan a Ortiz por apuestas

El lanzador dominicano de los Guardianes de Cleveland, Luis Ortiz, fue puesto en licencia no disciplinaria el jueves debido a una investigación de apuestas por parte de las Grandes Ligas de Béisbol, dijeron a The Associated Press dos personas con conocimiento de la investigación.

Las personas hablaron con la AP bajo condición de anonimato debido a la naturaleza de la investigación.

La averiguación está relacionada con apuestas en juego sobre dos lanzamientos realizados por Ortiz que recibieron una actividad más alta de lo usual durante sus aperturas en Seattle el 15 de junio y su reciente salida contra San Luis el 27 de junio.

La actividad de apuestas sobre los lanzamientos fue señalada por una firma de integridad de apuestas y remitida a la MLB.

ESPN informó que la firma IC360 también envió recientemente una alerta a los operadores de casas de apuestas deportivas con respecto a Ortiz. The Athletic fue el primero en informar que la suspensión de Ortiz estaba relacionada con apuestas.

La MLB informó que la licencia con goce de sueldo de Ortiz se extenderá hasta el final del receso del Juego de Estrellas, cuando los jugadores regresan a sus equipos el 17 de julio y los partidos se reanudan al día siguiente. Puede extenderse si la investigación sigue en curso. La MLB y los Guardianes no hicieron más comentarios sobre la investigación. Ortiz regresó a Cleveland el miércoles por la noche.

Ortiz, de 26 años, está en su primera temporada con Cleveland después de ser adquirido en un intercambio con Pittsburgh en diciembre pasado. El lanzador derecho tiene un récord de 4-9 con una efectividad de 4.36 y 96 ponches en 16 aperturas esta temporada. Las nueve derrotas están empatadas como las más altas en la Liga Americana.

En cuatro temporadas en las Grandes Ligas, Ortiz tiene marca de 16-22 con una efectividad de 4.05 y un salvamento.

Ortiz estaba programado para ser el lanzador abridor del juego del jueves contra los Cachorros de Chicago. En su lugar, el zurdo Joey Cantillo será llamado desde Triple-A Columbus. Cantillo tiene un récord de 1-0 con un salvamento y una efectividad de 3.81 en 21 apariciones esta temporada.