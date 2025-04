Investigan FMF amaño de partidos en la Liga MX Femenil

La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) informó este jueves que abrió una investigación contra jugadoras del Mazatlán FC por presuntas irregularidades con el Código de Ética de la institución que rige esta competencia.

"La Comisión Disciplinaria ha iniciado de oficio un procedimiento de investigación en contra de jugadoras del Mazatlán FC de la Liga MX femenil, de conformidad con el Código de Ética y el Reglamento de Sanciones de la FMF, en particular, por el Apéndice IV referente a la Integridad de la Competencia", señalaron mediante un comunicado.

La Comisión Disciplinaria destacó que evaluará las evidencias con las que cuenta antes de otorgar derecho de audiencia a las involucradas.

Minutos después de que se anunció la investigación, el Mazatlán FC respondió con una carta en la que explicó que sus jugadoras fueron amenazadas por fuentes anónimas.

"En días recientes, Mazatlán FC y un grupo de nuestras jugadoras fueron objeto de amenazas de fuentes anónimas. Al desconocer las causas que originaron estos actos procedimos a interponer una denuncia penal en contra de quién o quiénes resulten responsables, por cualquier afectación que pudiera sufrir nuestra institución", argumentó el equipo.

Según Mazatlán FC cooperará en todo lo que requieran las autoridades para esta investigación.

"Reiteramos nuestra apertura y disposición para colaborar con las autoridades en la investigación. La salvaguarda de la integridad, seguridad y reputación de nuestra institución y de quienes forman parte de ella es nuestra prioridad", concluyó el equipo.

¿Qué dice el reglamento?

El Apéndice IV se refiere a que cualquier afiliado no puede actuar de manera indebida, incluidas las apuestas, para buscar alterar el resultado de un juego.

"Los Afiliados (directos o indirectos) no deberán, directa o indirectamente, influir de manera indebida en el resultado, el desarrollo, la conducta o cualquier otro aspecto de un partido de futbol", dice en su Artículo 1.

"Los Afiliados deberán informar inmediatamente a la FMF de cualquier oferta, proposición, incidente o asunto que sea o pueda parecer contrario a lo indicado en el presente Apéndice", se lee en el Artículo 2.

"Los Afiliados no deberán apostar con la finalidad de influir de manera indebida en el resultado, el desarrollo o cualquier otro aspecto de un partido de fútbol", señala el Artículo 3.

Otro caso en 2025

Este caso se une al de febrero pasado en el que la Comisión Disciplinaria sancionó a siete jugadores (seis de Tercera División y uno de Segunda) por violar los reglamentos relacionados con el tema de apuestas y el arreglo de resultados en los partidos, a los que se unieron dos jugadores más castigados el pasado 3 de abril.