Invitan a charreada de gala este domingo

Con motivo de la toma de protesta del nuevo Consejo Directivo de la Asociación Potosina de Charros, este domingo 22 de marzo a las 13:00 horas se llevará a cabo una charreada de gala en el lienzo charro Rancho del Charro.

El comité organizador se encuentra afinando los últimos detalles para recibir a equipos participantes, invitados especiales y a la afición que se dará cita para presenciar este evento que promete ser una auténtica fiesta de la charrería.

La jornada contará con la participación de tres asociaciones históricas a nivel nacional, entre ellas la Asociación Nacional de Charros, fundada en 1921 y con más de un siglo de tradición; el equipo Cañón de Huajuco, con 86 años de historia; y la Potosina de Charros, que cuenta con 103 años de trayectoria.

A estos conjuntos se suma el equipo Potosina San José del Tapanco, representante de la Región Media del estado, además de la participación de la escaramuza Nuevo Emporio, que aportará elegancia y tradición al evento.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí