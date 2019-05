Invitan a la Copa Telmex en sus tres categorías

La Asociación de Futbol del Estado alista la celebración de la etapa colectiva de lo que será la Copa Telmex en sus tres categorías, por tal motivo lanza la invitación a todos los equipos de esta capital y municipios cercanos, a inscribirse al llamado "Torneo más grande del mundo".

Dicha fase colectiva, en las ramas varonil, femenil y juvenil, iniciará el 25 de mayo, por lo que los conjuntos interesados tendrán que presentar cédula de inscripción y dos copias a color con la foto de cada jugador y la información en ella solicitada para poder ser registrado.

Los registros están abiertos a partir de la presente fecha y se podrán hacer en la Asociación de Futbol del Estado, en Tomasa Estévez 295, Col. Los Ángeles, de lunes a jueves de 16:00 a 19:00 horas, mayor información Tel. celular 44 41 19 04 58.

Las categorías son: Rama Varonil, se permite un máximo de 5 jugadores nacidos en 1993 y anteriores, el resto deberán haber nacido entre 1994 y 2001. En Femenil podrán participar las jugadoras que hayan nacido en el año 2005 y anteriores. Para la Juvenil los participantes deberán haber nacido entre 2001 y 2004. Se pueden inscribir hasta 35 jugadores, un representante y dos miembros de cuerpo técnico.

De los costos se informó que, para la fase colectiva, la inscripción será de $500.00 por equipo, no se cobrará mensualidad, el costo de los arbitrajes será de $250.00 por juego por equipo.

También para la fase colectiva, las jugadoras y jugadores participarán con credencial de afiliación a la Asociación vigente, los costos son: Básica $40.00 y Tipo B $160.00, aquellos jugadores (as) que ya tengan afiliación podrán participar con ella presentando una copia al comité organizador; para la fase estatal todos los participantes sin excepción deberán contar con afiliación de seguro de gastos médicos, de no tenerla, no podrán participar en dicha etapa definitiva.

El sistema de competencia se diseñará en base al número de participantes, será en dos etapas, etapa de calificación y etapa final. En cuanto a la premiación se dijo que los equipos que resulten ganadores en la fase colectiva en cada rama y categoría, tendrán su pase directo a la fase estatal en la que Fundación Telmex les entregará como premio, uniformes, balones y apoyo para arbitrajes.

Se jugará en canchas de pasto, en la rama Femenil y la categoría Juvenil los partidos serán los sábados a partir de las 8:00 horas y hasta el horario de las 20:00 horas, también se podrá enrolar los viernes a partir del horario de las 16:00 horas. Para la rama varonil los juegos se celebrarán los sábados a partir de las 16:00 horas.

Todos los equipos, sus representantes, cuerpo técnico y jugadores que participen, deberán, además de lo anteriormente anotado, cumplir con las bases establecidas en la Convocatoria de Copa Telmex Telcel 2019 la que podrán consultar en www.copatelmex.org.