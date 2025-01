Invitan a la Primera Gala de Atletismo

La Liga Diamante de Atletismo dará inicio a sus actividades de 2025 con la Primera Gala de Atletismo, que se celebrará el próximo sábado 25 de enero a las 9:00 a.m. en el Centro de Desarrollo de Talentos y Alto Rendimiento Deportivo (CDTAR).

El evento contará con la participación de atletas de diversas edades, desde las categorías promocionales para los más pequeños, hasta la categoría máster para los competidores más experimentados.

En la categoría Promocional A (2019-2021), los participantes realizarán un circuito de 30 metros, salto sin carrera y lanzamiento de pelota. La Promocional B (2017-2018) incluirá un circuito de 50 metros, salto sin carrera y lanzamiento de aro, mientras que la Promocional C (2015-2016) contempla un circuito de 75 metros, salto sin carrera y lanzamiento de mini jabalina.

En las categorías mayores, las pruebas se adaptarán a las capacidades y edades de los competidores. Los participantes de la Sub 12, nacidos entre 2013 y 2014, correrán distancias de 150 y 600 metros, además de realizar salto de longitud, lanzamiento de disco y lanzamiento de pelota.

Las categorías Sub 18, Sub 20 y Sub 23, que abarcan a atletas nacidos entre 2008 y 2002, tendrán pruebas similares, con distancias que varían entre 100, 400 y 1,500 metros, además de salto de longitud, impulso de bala y lanzamiento de disco con pesos específicos según la categoría.

La categoría Libre, que incluye a competidores nacidos entre 1995 y 2001, y la categoría Máster, que abarca a deportistas nacidos en 1994 y años anteriores, también competirán en pruebas similares, con opciones adicionales como los 5 mil metros en la categoría máster.

La inscripción tiene un costo de 100 pesos por participante, e incluye una medalla para quienes completen las pruebas del circuito. Además, se premiará con medallas a los tres primeros lugares de cada categoría y rama.