Invitan a la Vuelta de la Juventud

La Asociación de Ciclismo Formativo, Competitivo y Recreativo de San Luis Potosí con el apoyo de la Fundación MARJAM y el aval de la Federación Mexicana de Ciclismo A.C. invitan a todos los ciclistas del país afiliados a la FMC a participar en la Vuelta de la Juventud.

La justa constara de dos etapas, una ruta a celebrarse el día 4 de abril a las 8am arrancando de Bocas, S.L.P. y el domingo circuito en el autódromo del parque Tangamanga 2 a las 8am.

Las categorías en las que se podrán inscribir los interesados son: Juvenil B, Juvenil C, Sub 23, elite y 30-39 varonil. Femenil libre, la participación será con bicicleta de ruta en buen estado, el uso de casco rígido y guantes son obligatorios. Queda prohibido el uso de audífonos y de Aerobar.

La distancia de ruta es de 80km para Juvenil B y Femenil libre. 120km para Juvenil C y de 135km para sub 23, elite y 30-39 años. El circuito será de 60km para Juvenil B y Femenil libre. De 80km para Juvenil C, Sub 23, elite y 30-39 años.

Las inscripciones se pueden hacer a partir de la publicación de la presente convocatoria y hasta 30min antes de la junta técnica del día 3 de abril a las 7pm.en el hotel sede, con un costo de $400.00 (cuatrocientos pesos 00/100 MN). Es indispensable presentar el aval de su Asociación correspondiente y la licencia vigente de la Federación Mexicana de Ciclismo.

Los comisarios serán designados por la Federación Mexicana de Ciclismo. El evento se regirá por los reglamentos la Unión Ciclista Internacional y el correspondiente de la Federación Mexicana de Ciclismo. La junta técnica se llevará acabo el día 3 de abril a las 7pm.