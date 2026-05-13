Invitan a lid atlética por Día Mundial del Médico Familiar

El Colegio Potosino de Especialistas en Medicina Familiar A.C. lanzó la convocatoria para participar en su Carrera Atlética 3K y 7K, evento deportivo que se llevará a cabo el próximo domingo 24 de mayo a las 9:00 horas, teniendo como salida y meta la Plaza de Fundadores.

La justa atlética se realiza en el marco de la conmemoración del Día Mundial del Médico Familiar, por lo que se hace extensiva la invitación a socios activos del colegio, corredores y público en general que deseen sumarse a esta actividad enfocada en la convivencia y la promoción de hábitos saludables.

El evento contará con dos distancias: una recreativa de 3 kilómetros, en la que los asistentes podrán correr, trotar o caminar, y una prueba competitiva de 7 kilómetros dirigida a quienes buscan un mayor reto deportivo.

Para la distancia competitiva de 7K se contemplan tres categorías: General Varonil, General Femenil y Socio Colegiado, premiándose a los tres primeros lugares de cada una de ellas, de acuerdo con lo establecido en la convocatoria oficial.

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Las inscripciones ya se encuentran abiertas y podrán realizarse mediante transferencia bancaria a la tarjeta BBVA número 4152 3145 4553 1900, a nombre de Marco Antonio Bejarano Ibáñez. Los participantes deberán colocar su nombre completo como concepto de pago y enviar el comprobante al número celular 444 423 4858.

La cuota de recuperación será de 350 pesos por participante, cantidad que incluye playera conmemorativa, medalla de participación e hidratación durante el evento. El comité organizador informó que la entrega de kits se efectuará dos días antes de la carrera, mientras que el lugar y horario serán dados a conocer a través de las redes sociales oficiales del Colegio Potosino de Especialistas en Medicina Familiar A.C..

Asimismo, se señaló que todos los socios activos podrán acudir a la carrera; sin embargo, únicamente los participantes debidamente inscritos tendrán derecho al kit oficial.

Finalmente, los organizadores recomendaron a los corredores presentarse con anticipación el día del evento para completar el registro correspondiente y realizar su calentamiento previo, destacando que la actividad se desarrollará en un ambiente familiar, de convivencia y promoción de la actividad física.