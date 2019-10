Iron Maiden y Muse en Rock in Rio 2019

Las bandas británicas Iron Maiden, que hace unos días se presentó en México, y Muse, que este 2 de octubre llegará al Palacio de los Deportes, encabezan el segundo fin de semana del Festival Rock in Rio 2019.

El festival de música brasileño regresa un año más a su ciudad natal para celebrar su vigésima edición con un cartel que incluye artistas y bandas de música pop y rock contemporáneas.

Para esta edición del evento habrá 16 escenarios, donde se repartirán las bandas e intérpretes invitados: Bon Jovi, P!nk, Muse, Red Hot Chili Peppers, Foo Fighters, Imagine Dragons y Drake, entre ellos.

El pasado fin de semana estuvieron Drake, Cardi B, Bebe Rexha, Alok, Foo Fighters, Weezer, Tenacious D, CPM 22 + Raimundos, Bon Jovi, Dave Matthews Band, Goo Goo Dolls e Ivete Sangalo.

El escenario principal será el "Escenario Mundo" en el cual se presentarán Red Hot Chili Peppers, Panic! at The Disco, Nile Rodgers & Chic y Capital Inicial el 3 de octubre así como Iron Maiden, Scorpions (special guests), Megadeth y Sepultura el 4 de octubre.

Para el 5 de octubre en el mismo escenario estarán artistas pop como la brasileña Anitta, Black Eyed Peas, quienes ayer lanzaron el video de su canción Explosion, en el cual celebran su participación dentro del festival, demás de H.E.R. y P!nk, mientras que el 6 de octubre estarán Muse, Imagine Dragons, Nickelback y Os Paralamas do Sucesso.

Rock in Rio nace en 1985 con el nombre "Cidade do Rock" y los principales invitados fueron: Queen, Iron Maiden, Rod Stewart, AC/DC, George Benson, Yes, Scorpions y Ozzy Osbourne, quienes fueron las cabezas de cartel por dos noches durante los 10 días del festival.