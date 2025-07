Isaac del Toro encala al número 11 del ranking mundial

Sin lugar a dudas, uno de los deportistas mexicanos más destacados del año es el ciclista Isaac del Toro, que tan sólo con 21 años se consolidó como uno de los mejores del mundo en su deporte.

Su actuación en el Giro de Italia llamó la atención de todo el mundo y aunque no pudo terminar en primer lugar, fue una exhibición de su talento y un aviso de lo que viene a futuro en su carrera.

Tal es así, que del Toro quedó entre los mejores 15 ciclistas del mundo según la clasificación de profesionales de la UCI.

El mexicano escaló 46 posiciones y quedó ubicado en el lugar número 11 del ranking mundial con 3 mil 104 puntos. El top 10 lo integran Tadej Pogacar con 11 mil 465 puntos, Mads Pedersen, Mathieu Van Der Poel, Remco Evenepoel, Wout Van Aert, Primoz Roglic, Jonas Vindegaard, Oscar Onley, Ben O'Connor y Florian Lipowitz.

Por políticas del equipo UAE Team Emirates XRG, un ciclista menor de 25 años no puede competir en más de una Gran Vuelta, por lo que del Toro no fue considerado para correr la Gran Vuelta a disputarse del 23 de agosto al 14 de septiembre.