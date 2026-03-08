Isaac Del Toro se sube al podio

El ciclista mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates) consolidó su posición en la élite del ciclismo mundial al obtener el tercer lugar en la vigésima edición de la Strade Bianche, una de las clásicas más prestigiosas del calendario internacional.

La competencia, conocida por sus icónicos sectores de sterrato (caminos de grava blanca), fue dominada por el compañero de equipo de Del Toro, el esloveno Tadej Pogacar, quien se llevó la victoria tras un histórico ataque en solitario de casi 80 kilómetros.

El joven originario de Ensenada, de 22 años, mantuvo una estrategia inteligente y de gran resistencia física a lo largo de los 201 kilómetros de recorrido. Tras el despegue de Pogacar en el sector de Monte Sante Marie, Del Toro se mantuvo en el grupo perseguidor, desempeñando un papel táctico fundamental para proteger la ventaja de su líder.

En los kilómetros finales, el "Torito" protagonizó un duelo directo con el francés Paul Seixas (Decathlon CMA CGM). Aunque Seixas logró asegurar la segunda posición en las rampas finales de la Vía Santa Caterina, Del Toro cruzó la meta en la Piazza del Campo apenas segundos después, asegurando el bronce.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Este resultado marca un precedente histórico para el deporte nacional, ya que Isaac del Toro se convierte en el primer mexicano en subir al podio de esta competencia de categoría UCI WorldTour. Su desempeño representa un salto notable respecto a su participación en 2025, donde finalizó en la posición 33.

Con este podio, el bajacaliforniano reafirma su excelente inicio de temporada 2026, tras haberse coronado recientemente en el UAE Tour, y se posiciona como uno de los grandes favoritos para las próximas competencias de primavera en Europa.