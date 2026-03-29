Isaac Paredes impulsa victoria de Astros con doble clave
El mexicano Isaac Paredes fue clave en la victoria de Astros con un doble que rompió el empate.
HOUSTON (AP) — El mexicano Isaac Paredes conectó un doble de dos carreras que rompió el empate con dos outs en la octava entrada para ayudar a los Astros de Houston a vencer 9-7 a los Angelinos de Los Ángeles el domingo, pese a un decepcionante debut en las Grandes Ligas del abridor Tatsuya Imai.
Doble decisivo de Isaac Paredes asegura triunfo de Astros
Había dos outs en la octava cuando los Angelinos dieron base por bolas intencional al cubano Yordan Álvarez para dejar a Houston con corredores en primera y tercera. Álvarez se robó la segunda antes de que Paredes conectara una línea ante Drew Pomeranz (0-1) para poner a Houston arriba 8-6.
El venezolano José Altuve siguió con un doble para ampliar la ventaja a 9-6.
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Debut y desempeño de abridores en el partido
Imai permitió tres hits y cuatro carreras, con cuatro bases por bolas y cuatro ponches, en 2 2/3 entradas.
Bryan King logró su primer salvamento.
El abridor de Los Ángeles, Jack Kochanowicz, permitió cuatro hits y seis carreras, con cinco bases por bolas, en cuatro entradas.
Por los Angelinos, el cubano Jorge Soler de 5-1 con una anotada y tres producidas.
Por los Astros, el boricua Christian Vázquez de 2-1 con una anotada y dos producidas.
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