Isis Vargas busca ser "emperatriz" del CMB ante Yamileth Mercado

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 31 (EL UNIVERSAL).- Este sábado el gimnasio "Rodrigo M. Quevedo" de la capital de Chihuahua, será el escenario de una de las batallas boxísticas que podría ser de las más interesantes en lo que va del 2022 cuando la campeona de mundo Yamileth "Yeimi" Mercado -con foja de 18 victorias, 3 derrotas y 5 nocauts-, se mida ante la prometedora Isis "La Emperatriz" Vargas en un encuentro que pondrá en juego el campeonato súper gallo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Luego de que la retadora oficial, y excampeona del mundo, Zulina "Loba" Muñoz abandonara la contienda por una lesión la promotora Zanfer buscó a una contendiente que pudiera estar a la altura del compromiso, hallando a una de las púgiles más peligrosas de la categoría en Vargas Pérez, quien tiene un record de 9 triunfos, 3 descalabros y 3 nocauts.

En entrevista la peleadora de 24 años se mostró confiada ante esta oportunidad. "Estoy motivada al cien, preparada para dar esta pelea el sábado; sé que tengo que ir a ganar, vamos a casa de Yamileth así que no tengo que dar el cien, sino el mil para tratar de llevarnos este campeonato".

A pesar de que ambas boxeadoras tienen la misma edad, la experiencia como profesional sobre el ring de "Yeimi" casi dobla a los combates de Isis, sin embargo, esto no amedrenta a la retadora. "En ese aspecto no me siento en desventaja, parte del aprendizaje que he tenido ha sido en los sparrings y he tenido la oportunidad de boxear con 'La Barbie' Juárez, con 'Jacky' Nava, con la 'Rusita' Rivas o sea con muchas campeonas. Además cuatro de mis peleas han sido con excampeonas mundiales, no han sido cualquier cosa. Todos los rivales son fuertes pero he aprendido mucho de cada una de esas peleas y me siento bastante preparada para el reto".

Luego de haber vivido un destacado año de 2021, donde perdió en mayo en decisión dividida ante Zulina Muñoz, y venció en diciembre por nocaut a Karina Hernández, "La Emperatriz" se encuentra en gran momento con miras al campeonato, sin embargo está consciente de que Mercado es favorita por amplio margen. "Creo que eso me está motivando aún más. Pueden pensar que a lo mejor estamos desprevenidos, pero a mí no me gusta estar fuera del gimnasio, creo que lo principal es cumplir con todos mis entrenamientos entonces me siento bastante bien para esta batalla".

Sobre las fortalezas de la campeona oriunda de Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, Alberto Segura -entrenador de Isis- visualiza un combate complejo por la diversidad de herramientas con las que cuenta Mercado Duarte por lo que afirma no pueden estar apegados a solo una estrategia, a pesar de esto se muestra confiado con las capacidades de su boxeadora.

Finalmente "La Emperatriz" Vargas habló de las sensaciones y sentimientos que le provocan disputar su primer combate por un cinturón de talla mundial: "Estoy muy emocionada, no sabes la emoción que sentí [cuando se acordó el combate] porque me dije 'no manches ésta es mi oportunidad'. Creo que aún no tengo nervios, esos siempre salen caminando hacía el ring pero se quitan cuando suena la primera campanada".

Última conferencia de prensa, Yamileth "Yeimi" Mercado e Isis "Emperatriz" Vargas, pelea por el Campeonato Mundial supergallo del WBC este sábado 2 de abril en el gimnasio Rodrigo M. Quevedo de Chihuahua pic.twitter.com/SmIo8G6M2s — @comedep_oficial (@ComedepOficial) March 31, 2022