Italia pasó sobre Irlanda del Norte

ROMA, Italia.- Italia ganó por fin un partido en un repechaje del Mundial. Ahora el cuatro veces campeón del mundo necesita otra victoria para no quedarse por tercera vez consecutiva al margen del máximo certamen.

La Azzurra venció el jueves a Irlanda del Norte por 2-0 en las semifinales del repechaje europeo.

Sandro Tonali rompió el empate con una media volea al inicio del segundo tiempo por Italia, como local en Bérgamo, y luego asistió a Moise Kean en otro gol.

"Después de ponernos en ventaja, despejamos la mente. Hicimos un buen partido", consideró el seleccionador italiano Gennaro Gattuso. "Esto debería darnos confianza para el martes. ... Tenemos que ganar. No tenemos otra opción".

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También avanzaron a las finales del repechaje programadas para el martes Bosnia y Herzegovina, Suecia, Polonia, Turquía, Kosovo, Dinamarca y la República Checa.

Italia visitará a continuación a Bosnia y Herzegovina y necesitará otra victoria para llegar al próximo torneo en Norteamérica y evitar que se cumplan al menos 16 años sin siquiera disputar un partido en el mayor evento del fútbol.

Bosnia venció a Gales y la República Checa superó a Irlanda, en ambos casos mediante tandas de penales.

Los otros cruces de las finales son: Suecia vs. Polonia; Turquía vs. Kosovo; y Dinamarca vs. la República Checa.

Italia fue eliminada por Suecia, al irse sin triunfo en los partidos de ida y vuelta del repechaje para el Mundial de 2018 y luego quedó atónita ante Macedonia del Norte en la ronda semifinal en 2022.

Las penurias de Italia en el Mundial se remontan a 2010 y 2014, al no pasar de la fase de grupos en ambas ocasiones.

El último partido de eliminación directa de la Azzurra en un Mundial fue cuando ganó el título en 2006 al vencer a Francia en una tanda de penales.

Italia produjo siete remates al arco mientras que Irlanda del Norte no efectuó ninguno. En el segundo gol, el centro de Tonali habilitó a Kean, quien mostró el control y la definición de experto.

"No tuvimos muchos momentos de calidad, pero lo hicimos bien para aprovecharlos al máximo cuando los tuvimos", dijo Tonali. "Nos enfocamos en evitar que aprovecharan sus puntos fuertes y estuvimos concentrados en las jugadas a balón parado, así que cuando hacemos eso, es poco probable que concedamos goles ante este tipo de equipo.

"Nos hemos sentido optimistas desde que llegó el entrenador, tenemos que seguir así, no hay otra opción que ganar", dijo Tonali sobre Gattuso, quien reemplazó en junio al despedido Luciano Spalletti.