Confirma Ivar Sisniega intención de erradicar la multipropiedad

La exclusión del Club León del próximo Mundial de Clubes reavivó un eterno debate alrededor del futbol mexicano: eliminar la multipropiedad.

Al ser esa la causa por la cual la Fiera no jugará dicho torneo, Ivar Sisniega, presidente de la Federación Mexicana de Futbol, fue cuestionado sobre la intención de erradicar la existencia de clubes que pertenezcan a un mismo grupo empresarial.

"Es un tema que se ha discutido en las asambleas, la gran mayoría está de acuerdo en eliminar la multipropiedad y es tema de ver cómo operarlo. Hay un consenso de avanzar en esa dirección y que lo puedan vender en opciones justas y correctas", declaró en la conferencia de prensa de presentación de la nueva estructura de la Comisión de Árbitros en el Centro de Alto Rendimiento.

"Como mexicano y como Federación Mexicana nos duele que no participe un club que se ganó su lugar en el torneo de Concacaf. Era difícil prever cuándo León ganó su lugar que otro equipo del mismo grupo lo ganara, y Pachuca también ganó su lugar de manera clara", agregó Sisniega.

Sin embargo, destacó que "tenemos que ser respetuosos, con el Mundial de Clubes que lo convoca FIFA, y las reglas las pone FIFA" en referencia al reglamento que señala la prohibición en la participación de equipos de un mismo grupo.

Después de una batalla legal que escaló hasta el Tribunal de Arbitraje Deportivo, la FIFA determinó que el conjunto esmeralda no podrá participar del Mundial de Clubes y serán América o LAFC, por ranking y por ser el equipo subcampeón del torneo que ganó León, los clubes que disputarán el último boleto al torneo que originalmente pertenecía a la Fiera.

Busca impulsar ley contra el amaño de partidos

Las apuestas deportivas trajeron consigo un cáncer al futbol mexicano como es el amaño de partidos. En los últimos meses, jugadores de Correcaminos y de Real Apodaca fueron sancionados por ser descubiertos en esta práctica, pero en la Federación Mexicana de Futbol, buscan ir más allá de una sanción deportiva.

Ivar Sisniega, presidente de la FMF, reveló que "estamos haciendo sanciones ejemplares, que prácticamente retiran a cualquier futbolista. Por otro lado, el área legal trabaja en una iniciativa de ley que tendríamos que discutir dentro del Congreso o con la gente del Congreso para ver de qué forma puede avanzar y queremos tener una propuesta de cómo debería ser porque creemos que la severidad del castigo puede ayudar a reducir esa actividad. Si agregamos sanciones penales esa consecuencia tiene un mayor efecto", declaró.

Sisniega remarcó que los casos donde se probó la manipulación de los partidos son en ligas "de abajo" como la Liga Premier, TDP o Liga de Expansión, a través de casas de apuestas ilegales; sin embargo, "es algo que tenemos que combatir, no creemos que sea enorme, pero si pasa en un partido ya es malo y no queremos que exista", agregó.

Finalmente, aseguró que no duda de la integridad de los árbitros, ya que podrían acabar su carrera si son descubiertos.

"La continuidad de los árbitros depende de su rendimiento. Son trabajadores de la Federación y pondrían en riesgo su carrera. Salen a cada partido a tratar de hacerlo bien porque quieren ser árbitros FIFA o ir a una Copa del Mundo y eso depende de que no se equivoquen", concluyó Sisniega.