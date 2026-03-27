J. Sinner y A. Zverev a semifinales en Miami

MIAMI, Florida.- JJannik Sinner y Alexander Zverev ganaron el jueves sus duelos respectivos del Abierto de Miami y chocarán en semifinales de un torneo Masters por segunda ocasión consecutiva.

A primera hora, el italiano Sinner aplastó 6-2, 6-2 al local Frances Tiafoe. Más tarde, el alemán Zverev dio cuenta del argentino Francisco Cerúndolo, por 6-1, 6-2.

Zverev buscará este viernes revancha ante Sinner, quien lo derrotó hace un par de semanas en Indian Wells. El italiano se coronó en ese certamen, y ostenta una seguidilla de 30 sets ganados en Masters, la cual se remonta al torneo de París del año pasado.

"Mi saque no estuvo bien en Indian Wells. En realidad, fue horrible", reconoció Zverev.

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"Necesitaré un día perfecto para vencer a Jannik Sinner".

Zverev, cuarto del ranking, tomó una ventaja de 5-0 ante Cerúndolo apenas en 20 minutos. Mantuvo el claro dominio sobre el argentino.

En la otra semifinal, chocarán el checo Jiri Lehecka y el francés Arthur Fils.

En la rama femenina, Aryna Sabalenka y Coco Gauff se enfrentarán por el título.

Sabalenka doblegó 6-4, 6-3 a la kazaja Elena Rybakina, mientras que Gauff vapuleó a la checa Karolina Muchova por idénticos parciales de 6-1.

La bielorrusa Sabalenka avanzó por segundo año consecutivo a la final de Miami. Al igual que Sinner, se coronó hace un par de semanas en Indian Wells.

Gauff, quien creció en los alrededores de Miami, no había llegado aquí al partido por el título.

No obstante, logró aquí su primera victoria de la gira, en 2019. Gauff, quien creció en los alrededores de Miami, no había llegado aquí al partido por el título.