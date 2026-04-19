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Jaime Jáquez es un suplente muy efectivo

Por El Universal

Abril 19, 2026 03:00 a.m.
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Jaime Jáquez es un suplente muy efectivo

México.- En la NBA, el protagonismo no sólo está reservado para las estrellas titulares. Jaime Jáquez brilló esta temporada y contribuyó... desde la banca.

El jugador del Heat de Miami no sólo ha sido una de las revelaciones de la campaña, hoy también se mete de lleno en una conversación que nunca había tenido sangre mexicana: la del "Mejor sexto hombre del año".

Los números lo respaldan. Jáquez se convirtió en el primer jugador en la historia de la NBA en firmar una temporada desde el banquillo con más de mil puntos, 300 rebotes, 300 asistencias y 50 triples, una combinación que habla de un jugador completo, versátil y constante.

El mexicano-estadounidense jugó un total de 75 partidos en la campaña, donde promedió 15.4 puntos por partido, junto con cinco rebotes y 4.7 asistencias, en la posición de alero.

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Mientras que muchos suplentes cumplen un rol específico, Jáquez supo ser generador, anotador y defensor en un equipo con un entrenador históricamente exigente como es Erik Spoelstra.

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