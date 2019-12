Jaime Lozano quiere a Lainez y Macías para el Preolímpico

Jaime Lozano tiene contemplado a Diego Lainez y José Juan Macías como jugadores claves para disputar el Preolímpico del año próximo, que se llevará a cabo en Guadalajara.

Preocupado por la falta de minutos del exjugador del América, el "Jimmy", espera que su situación pueda cambiar y que sea tomado en cuenta con más regularidad.

"Ojalá que tenga más minutos en su club. Es un jugador muy desequilibrante, muy bueno, por algo a su corta edad está jugando en Europa, pero hay que esperar y tener negociaciones con su equipo, porque el Preolímpico arranca un poquito antes de que los clubes puedan ceder a sus jugadores".

En el caso de Macías, el seleccionador Sub 22 no se preocupa por un posible cambio de equipo, sin embargo, espera que sea donde sea que juegue, se mantengan en buen ritmo y nivel futbolístico.

"La Selección es de momentos, si él mantiene el nivel que ha mostrado hasta la fecha en el León, seguramente tendrá muchas posibilidades de estar en el Preolímpico".

Lozano se reunirá con Gerardo Torrado y otros altos mandos de la Federación Mexicana de Futbol, para planear las concentraciones futuras del combinado Sub 22, de cara a jugarse el boleto a Tokio 2020. Además terminarán de afinar detalles con los clubes de la Liga MX, en cuanto a la cesión de jugadores al Tri.

"Esperemos que exista la flexibilidad y el apoyo de los equipos, para ver una Selección Olímpica que haga las cosas bien, primero aquí en México y después en los Olímpicos y poner el nombre del país en alto".