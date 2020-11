Jair Pereira da por muerto premio en Chivas por ganar Concachampions

Edwin Hernández destapó que José Luis Higuera no cumplió el acuerdo realizado con el equipo previo a la final de la Concachampions, en la cual había un premio económico a darle al equipo en caso de lograr el título, lo cual se dio y aseguró Jair Pereira, capitán de aquél equipo que levantó la copa, que es tema olvidado porque no les pagarán los 3 millones de pesos.

"Si, creo que sí, fue una charla (con José Luis Higuera). No se llegó el pago al final, porque tampoco en ese entonces se había pagado lo del título obtenido ante Tigres, dirigidos por Matías Almeyda y ya estaba encima todo".

Precisó también el "Comandante" Pereira que se había hablado también al respecto con el entonces dueño "Jorge Vergara, que e n paz descanse, pero al final nosotros también como jugadores ya no quisimos hablarlo porque teníamos una final encima y nos enfocamos en eso".

Precisó el entonces capitán de Chivas, que no cobraron ese premio, pero al final se quedaron con lo mejor, pusieron su nombre con letras de oro en la historia del Guadalajara y ahí estará por siempre.

"Para nosotros fue hacer historia, ahí quedamos y asistimos a un mundial de clubes. Aunque no se haya cumplido esa parte que mencionó 'Aris' Hernández".