Jalen Duren anota 36 puntos y lidera victoria de Pistons Detroit

WASHINGTON (AP) — Jalen Duren anotó 36 puntos y capturó 12 rebotes para los Pistons de Detroit, los líderes de la Conferencia Este que perdieron al All-Star Cade Cunningham por espasmos en la espalda en la primera mitad de una victoria el martes por 130-117 sobre los Wizards de Washington.

Lesión de Cade Cunningham afecta a Pistons Detroit

Cunningham se lesionó al inicio del primer cuarto al lanzarse por un balón suelto. Jugó unos minutos más antes de ser retirado cuando restaban 6:40. El equipo informó durante el segundo cuarto que no regresaría.

Aporte de jugadores suplentes y racha de los equipos

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El suplente Daniss Jenkins sumó 15 puntos para los Pistons, que han ganado cuatro de cinco y le propinaron a los Wizards su 13ra derrota consecutiva. Los equipos se enfrentan de nuevo el jueves. Si Detroit se impone, Washington igualaría su racha de 14 derrotas seguidas de principios de esta temporada, que lo llevó a un arranque de 1-15.

Bub Carrington logró 30 puntos, su máximo de la temporada, para unos Wizards diezmados por las lesiones.