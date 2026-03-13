logo pulso
Jan Philipp Krüll regresa a las Trucks en San Luis

Por Romario Ventura

Marzo 13, 2026 03:00 a.m.
A
Jan Philipp Krüll regresa a las Trucks en San Luis

La temporada 2026 de la Trucks México Series está por comenzar y lo hará con un regreso importante en la parrilla, el del piloto Jan Philipp Krüll, quien se declara listo para volver a la pista este 15 de marzo en el Súper Óvalo Potosino.

Después de tomarse un receso tras consagrarse en 2024 como "Novato del Año", el joven piloto volverá a la categoría con el objetivo de competir en la campaña 2026, consciente de que el nuevo formato del campeonato premiará la constancia a lo largo de la temporada, donde cada punto será fundamental para avanzar al "Chase", instancia en la que se definirá el título.

Como primer reto del calendario, Krüll deberá enfrentarse al óvalo de media milla de longitud ubicado en tierras potosinas, escenario que ya conoce y donde en participaciones anteriores logró mostrar una velocidad competitiva. En esta ocasión lo hará al volante de la camioneta #1 del equipo Prime Sports.

Las actividades en el óvalo potosino iniciarán el sábado 14 de marzo con una intensa jornada de prácticas, que concluirá con la sesión de calificación, en la cual los cinco mejores tiempos de la primera fase avanzarán a la disputa por la Pole Position.

La carrera que marcará el inicio de la temporada está programada para el domingo 15 de marzo a las 11:30 horas, competencia pactada a 100 vueltas, dentro de un calendario que contempla 12 fechas durante la campaña 2026.

