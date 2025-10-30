Jannik Sinner continúa imparable en el Masters de París

PARÍS (AP) — Jannik Sinner doblegó el jueves 7-5, 6-1 al argentino Francisco Cerúndolo en la tercera ronda del Masters de París para estirar a 23 su racha de victorias en canchas bajo techo y mantener sus posibilidades de recuperar el número uno del ranking.

El cuatro veces campeón de torneos de Grand Slam necesita coronarse en París para arrebatarle el primer puesto a Carlos Alcaraz. El oponente de Sinner en los cuartos de final el viernes será Ben Shelton.

El estadounidense, quinto cabeza de serie, avanzó con una victoria 7-6 (6), 6-3 sobre al ruso Andrey Rublev (12do preclasificado) para asegurar su presencia en las Finales ATP, el torneo de fin de temporada en Turín, Italia, que reúne a los ochos mejores jugadores del año.

Sinner busca su quinto título del año y el 23ro en total. Ganó un torneo ATP 500 en Viena el domingo pasado a pesar de sufrir calambres.

"Espero poder recuperarme físicamente, que es mi principal prioridad", afirmó Sinner antes de su octavo partido contra Shelton. "Hoy fue un gran partido y una gran actuación de mi parte".

Lidera 6-1 a Shelton en el historial directo.

Alexander Zverev, campeón defensor, derrotó a Alejandro Davidovich Fokina (15do preclasificado) por 6-2 y 6-4.

El tercer cabeza de serie ganó en su primer punto de juego con un ace y se enfrentará a continuación a Daniil Medvedev (11do preclasificado), campeón de 2020.

Se encontrarán por vigésima segunda vez en una rivalidad a menudo intensa, que Medvedev lidera 14-7, habiendo ganado sus últimos cinco encuentros.

Vacherot sigue adelante

Parece que nada detiene a Valentin Vacherot, quien alcanzó otra ronda de cuartos de final de un Masters al vencer 7-6 (4), 6-4 a Cameron Norrie.

Vacherot ya había sorprendido este mes al avanzar desde la fase de clasificación para conquistar el Masters de Shanghái, después de entrar al torneo rankeado como el 240 del circuito.

Derrotó a Novak Djokovic, campeón de 24 Grand Slams, en las semifinales y venció a su propio primo Arthur Rinderknech en la final.

"Nunca lo esperé. Es bueno que sigo adelante aquí, tal vez disfrutando los partidos incluso más que en Shanghái" dijo Vacherot, actualmente 40 del ranking.

El originario de Mónaco volvió a vencer a Rinderknech en la segunda ronda aquí en París, citándose con Norrie después de que el jugador británico eliminara al número uno mundial Carlos Alcaraz.

Vacherot totalizó cinco aces y salvó cinco puntos de quiebre contra Norrie, quien perdió su servicio una vez. Vacherot se enfrentará al noveno cabeza de serie Felix Auger-Aliassime en los cuartos de final. El canadiense remontó para vencer 3-6, 6-3, 6-2 al alemán Daniel Altmaier, un triunfo que mantuvo vivas las posibilidades de Auger-Aliassime de alcanzar las Finales de la ATP.

Otros partidos

El estadounidense Taylor Fritz (4to cabeza de serie) perdió 7-6 (5), 6-2 ante Alexander Bublik (13); Alex De Miñaur (6) superó 6-2, 6-2 al ruso Karen Khachanov; y el ruso Daniil Medvedev alcanzó su 25to cuarto de final de Masters con una victoria de 3-6, 7-6 (5), 6-4 sobre el italiano Lorenzo Sonego.

Carrera hacia Turín

De Miñaur se clasificó para las Finales ATP por segunda temporada consecutiva y Shelton por primera vez, dejando una plaza disponible.

Auger-Aliassime superará al italiano Lorenzo Musetti solo si llega a la final en París.