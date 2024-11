Jannik Sinner se cita con Fritz

TURÍN.- Taylor Fritz está empezando a acostumbrarse a alcanzar finales importantes y cree que pertenece entre los mejores jugadores de tenis.

El estadounidense, subcampeón del Abierto de Estados Unidos, venció 6-3, 3-6, 7-6 (3) a Alexander Zverev el sábado para avanzar a la final de las Finales de la ATP.

“He creído que pertenezco, que soy uno de los mejores jugadores”, dijo Fritz. “No se basa en resultados. Es más cómo siento que estoy jugando. Esta semana es enorme”.

En la final del domingo, Fritz se enfrentará al número uno del ranking, Jannik Sinner — el jugador con el que perdió en la final del Abierto de Estados Unidos. Sinner también venció a Fritz en sets corridos en la fase de grupos esta semana.

Sinner avanzó con una rápida victoria 6-1, 6-2 sobre Casper Ruud.

Fritz se convirtió en el primer finalista estadounidense desde que James Blake perdió la final de 2006 ante Roger Federer. El último estadounidense en ganar el evento que recibe a los ocho mejores tenistas masculinos fue Pete Sampras, que superó a Andre Agassi en 1999.

“Confío en mi juego y en mi nivel y ya no me siento tan incómodo en estas situaciones porque he estado jugando contra los mejores en grandes eventos últimamente”, dijo Fritz. “Me estoy sintiendo más cómodo en el momento. Estoy realmente, realmente confiado en mi juego”.

Si Fritz gana el trofeo, marcará una barrida estadounidense de los eventos de fin de temporada después de que Coco Gauff ganó las Finales de la WTA la semana pasada.

La carrera de Fritz en Nueva York lo convirtió en el primer hombre estadounidense en alcanzar una final de Grand Slam en 15 años.

Está jugando en las Finales de la ATP por segunda vez. En su debut hace dos años, venció a Rafael Nadal en su primer partido y llegó a las semifinales, perdiendo ante Novak Djokovic.

“Es increíble volver y ya avanzar un paso más”, dijo Fritz. “Siempre estoy tratando de hacerlo mejor que el año anterior”.

Al inicio de la semana, Fritz le dijo a The Associated Press que su “carrera siempre ha sido una progresión muy constante y simplemente mejorando un poco cada año”.

Fue la cuarta victoria consecutiva de Fritz sobre Zverev, quien reemplazó a Carlos Alcaraz en el número 2 del ranking esta semana.

“Es un jugador incómodo para mí”, dijo Zverev. “No es ningún secreto”. Fritz, que es número 5, también venció a Zverev en Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos, además de la Copa Laver.

Fritz ya tiene asegurado terminar el año en el top cinco por primera vez y subirá al número 4 el lunes si Ruud no gana el título.

Zverev ha visto de cerca la mejora de Fritz, especialmente en un golpe clave: “Su derecha solía fallar bastante. Su derecha siempre fue rápida, muy agresiva, pero era muy, muy inestable en momentos importantes. Podía hacer un ganador, pero también podía golpear la valla. Siento que la proporción ahora es mucho más hacia los ganadores”.

Fue un enfrentamiento de grandes sacadores entre Fritz, de 1.96 metros, y Zverev, de 1.98 metros, y cuando Fritz quebró a Zverev para 4-2 en el primer set, marcó la primera vez que Zverev perdió un juego de servicio en cuatro partidos en Turín.

Eventualmente, el partido se convirtió en un duelo físico desde la línea de fondo. Fritz remontó de 0-40 y mantuvo su servicio para 3-2 en el tercero después de un juego de nueve minutos lleno de largos intercambios, ganando uno de esos intercambios que duró 30 golpes.

Fritz luego estuvo bajo presión un juego de servicio tras otro pero de alguna manera logró seguir manteniendo.

Fritz se adelantó temprano en el desempate y terminó a Zverev con un audaz golpe ganador de derecha hacia fuera en su primer punto de partido.

“Pierdo al menos uno de esos puntos (de quiebre) y probablemente eso sería todo”, dijo Fritz. “Así es como va con jugar contra Sascha. Quien aproveche sus oportunidades entre nosotros dos va a ganar el partido simplemente porque no se obtienen demasiadas y ambos somos grandes sacadores”.

Fritz terminó con 15 aces frente a los 10 de Zverev en un partido que duró 2 horas y 20 minutos.

Zverev, campeón de las finales en 2018 y 2021, ingresó a las semifinales con una racha ganadora de ocho partidos después de llevarse el Masters de París.

“Siento que estadísticamente y en términos de tiros, mi nivel quizás fue incluso más alto que el suyo hasta los momentos importantes. Ahí es donde la arruiné”, dijo Zverev. “Esta dolerá más que las otras pocas”.