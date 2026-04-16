Jardine aclara su futuro con América

México.- La eliminación del América en la Copa de Campeones de la Concacaf cimbró el proyecto de André Jardine al frente de las Águilas.

Por tercer año consecutivo, los azulcrema se quedaron lejos de trascender en competencias internacionales y de esta manera, frente al Nashville, cayeron en el Estadio Azteca.

"Mañana (hoy) voy a escucharles, entenderé un poco cómo ven todos este momento, estaré más lúcido. Será un día importante para mí", declaró André Jardine sobre el momento que se vive al interior del equipo.

Sobre su futuro, el estratega brasileño dejó todo en manos de la directiva encabezada por Santiago Baños y Emilio Azcárraga Jean.

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"Mi respuesta es igual, imagino dos cosas de cerrar un ciclo, cuando la dirección ya no cree en nuestro trabajo, Baños o el patrón, tiene todo el derecho, esta silla que es pesadísima, pertenece a ellos, deben tener un entrenador que confíen, toda confianza de que está a la altura", declaró el timonel.

Más allá del resultado, sabe que su salida puede ser en cualquier momento, cuando "la directiva crea que es el momento ideal". Para Jardine, vienen "días duros" al interior del Nido.

"Las derrotas mueven las cosas, un club como este es así, hay que ser sinceros, sabemos cómo funcionan, ahora no sé, el vestidor está triste y abatido, como debe de ser. El club sabrá cuando el cambio sea bueno para todos", agregó.