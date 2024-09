Debut de Javier Aguirre con la Selección Mexicana

Dicharachero, alegre, bromista. Javier Aguirre no cambia y hace suyas las conferencias de prensa. El "Vasco" debuta mañana en el Rose Bowl contra Nueva Zelanda y se dice llegar "con la ilusión renovada".

El técnico de la Selección Mexicana buscará empezar con el pie derecho su tercera etapa al frente del combinado nacional. Hasta se atrevió a decir tres titulares para el duelo en Pasadena, California: Raúl Rangel, Luis Romo y Santiago Giménez.

"Lo primero que se me viene a la mente es ilusión. Tengo muchísima ilusión, nunca la he perdido, la Selección es mi casa, vengo a mi país, con mi bandera, mi patria y tengo la ilusión renovada a pesar de la edad y de tantos años. Nunca se me va a quitar, estoy feliz de estar aquí", declaró en conferencia de prensa.

La palabra constante de Javier Aguirre es orgullo. Bajo esa tónica, el "Vasco" busca que sus jugadores sientan compromiso, garra y alegría por portar la camiseta de la Selección Mexicana.

¿Qué opina de los juegos de México en Estados Unidos?

Anteriormente, en un programa de TUDN, Javier Aguirre criticó los partidos de la Selección Mexicana por Estados Unidos, debido a la baja calidad de los rivales. Hoy, la posta ha cambiado.

"Probablemente en ese momento lo sentía así. Desde que recuerdo veníamos con bastante frecuencia a Estados Unidos porque hay mucha población mexicana y de alguna manera, era mejor jugar con estadios llenos. Da igual jugar en la India, en el Azteca contra Alemania o Italia, equipos con los que sacas provecho", declaró al ser cuestionado sobre lo dicho anteriormente.

"Nueva Zelanda y Canadá me van a servir a mí para seguir creciendo. Mientras podamos jugar todo es bueno", agregó el "Vasco" sobre sus primeros dos rivales en esta tercera etapa con el Tricolor.