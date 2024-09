Impacto de la línea ofensiva en los Patriots

Jacoby Brissett no es el problema. Drake Maye no es la solución.

Así que los Patriots de Nueva Inglaterra se mantendrán al menos otra semana con el veterano Brissett como su quarterback titular antes de entregarle la ofensiva a Maye, el novato seleccionado en la primera ronda del draft y a quien consideran el futuro de la franquicia.

"Sigue siendo el statu quo", dijo el entrenador en jefe Jerod Mayo el viernes, un día después de la derrota del equipo por 24-3 ante los Jets de Nueva York. "Jacoby sigue siendo nuestro quarterback titular, y tenemos que estar listos para apoyarlo. Hay 11 jugadores allá afuera en la ofensiva, es cosa de todos".

Después de un sorpresivo buen inicio de temporada, derrotando a Cincinnati y llevando a tiempo extra a Seattle, los Patriots se desplomaron en su primer duelo ante rivales de la División Este de la Conferencia Americana el jueves por la noche en contra de Aaron Rodgers y los Jets. Brissett completó 12 de 18 pases para 98 yardas y fue capturado cinco veces detrás de la línea de golpeo.

Salió cojeando después de uno de los 10 golpes que recibió en el juego.

"Así es el fútbol americano. Se supone que debo recibir golpes. No me metí a este deporte para no ser golpeado, así que realmente no le presto atención a ello", expresó el veterano después de pasarse gran parte del partido tratando de evitar la presión que lo abrumó a causa de una línea ofensiva mermada por culpa de las lesiones.

"Esos muchachos están sudando la gota gorda, hombre. Y me quito el sombrero ante ellos", dijo Brissett. "No es un trabajo sencillo. Honestamente, yo no quiero ese trabajo. Los respeto por salir y dar su mejor esfuerzo, y eso es todo lo que les puedo pedir. Yo haré lo mejor que pueda y al final del día veremos en dónde estamos".

Brissett fue retirado del partido en los últimos cinco minutos y fue reemplazado por Maye, quien completó 4 de 8 pases para 22 yardas en su debut en la NFL, pero fue capturado un par de veces en su única serie ofensiva de la noche, incluida la que le puso fin al partido.

Mayo dijo que consideró mantener al novato fuera del campo para protegerlo.

"Pero al mismo tiempo pensé que era una muy buena oportunidad para él de entrar y obtener un poco de experiencia", admitió.

QUÉ FUNCIONA

No es muy bueno cuando el pateador de despeje es la estrella, pero Bryce Baringer promedió 49 yardas en sus cinco patadas y tres terminaron dentro de la yarda 20 de los Jets.

QUÉ FALTA

La línea ofensiva mantuvo las cosas en orden en los primeros dos partidos, pero todo se vino abajo el jueves por la noche. Las siete capturas igualaron la mayor cantidad permitida por el equipo desde que Scott Zolak y Hugh Millen fueron derribados ocho veces por los Colts de Indianápolis de Ted Marchibroda en 1992.