Javier Aguirre quiere a Diego Lainez. Por lo menos eso es lo que dice el diario "Marca" de España.

El "Vasco" habría puesto los ojos en el joven futbolista del Betis de Sevilla, de cara a la segunda vuelta en España.

Según el diario, Aguirre podría haber solicitado un par de refuerzos a la directiva del equipo madrileño y los nombres, en primer orden, eran los de Mariano y Stuani, pero eso sería en un mundo ideal, y la realidad es que esos no entran en la billetera del Leganés...

Así que había que recurrir al plan B, y ese es Lainez.

Aguirre, se dice, habría hablado ya con Diego para convencerlo de cambiar de aires con la promesa de que tendrá más actividad.

Con el Betis, en esta temporada, el ex americanista ha jugado diez partidos de Liga y tres de Copa. Ha marcado un gol.

El problema es que Rubi, técnico del Betis, no está muy seguro de cederlo, porque tiene la esperanza de que el azteca reviente, que al fin dé el estirón, pero sabe que el jugador está disconforme con su poca actividad.

Los otros nombres que suenan para Leganés son Negredo, Sanabria, Rubén Sobrino, Weissmann y Sergio León, pero a Javier le gusta Lainez y no vería mal tenerlo bajo su regazo.