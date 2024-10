Críticas a Javier Aguirre por Actuación de la Selección Mexicana

La Selección Mexicana sigue sorprendido a propios y extraños con sus malos resultados desde hace varios años.

El Tricolor no se cansa de sumar ridículos en su más reciente historial y el sábado por la noche consiguió uno nuevo.

México regresó al Estadio Cuauhtémoc luego de 17 años de ausencia y todo parecía indicar que viviría una auténtica fiesta en Puebla.

Sin embargo, el Valencia de LaLiga de España les terminó amargando la noche en el inmueble dos veces mundialista con un grupo de jóvenes que no desaprovecharon su oportunidad.

"MÉXICO NO MERECE UN TÉCNICO TAN RATONERO"



¿Ya es momento de hacer un cambio en el banquillo de la Selección Mexicana?



"ES LO QUE USTEDES PIDIERON, AHÍ ESTÁ EL TÉCNICO"#LUP pic.twitter.com/j5asOFF5iG — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) October 13, 2024

La actuación de la Selección Mexicana, que dirige Javier Aguirre, dejó muchas dudas de cara a la próxima Copa del Mundo de 2026.

El "Vasco" recibió fuertes críticas en las mesas de análisis por el funcionamiento del Tricolor, sobre todo del periodista de FOX Sports, Rubén Rodríguez.

"¿Con Javier se va a jugar mejor? Yo no lo pedí. ¿Por qué no hacer un cambio ahora? ¿Qué Ivar Sisniega y Duilio Davino no ven los partidos o les da miedo opinar?", cuestionó.