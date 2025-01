Reacción de Javier Aguirre tras derrota de la Selección Mexicana

Javier Aguirre, técnico de la Selección Mexicana aceptó la derrota ante River Plate (2-0), "nos dominaron, sobre todo en la primera parte, no busco excusas. Todas las derrotas duelen", pero...

El "pero" es la cuestión del ambiente que se vivió en El Monumental de Buenos Aires, "todas las derrotas duelen. No me gustan, no me gusta perder, pero era lo que quería, un ambiente hostil, que no estuvieran cómodos. El rival fue superior, no hay más. Pero valió la pena la gira. Me viene bien para el futuro. Se cumplió el objetivo", dijo.

No se va decepcionado por los jugadores, por lo menos no de todos: "Hay tres o cuatro que merecen una nueva oportunidad para lo que viene, hay gente valiosa".

Hay otros a los que no les alcanzó para volver a ser considerados: "Es ley de vida saber quiénes están y quiénes no. El futbol no te perdona. A algunos no les alcanza, es la verdad, pero fue decisión mía traerlos. Las conclusiones las saco en función a lo que viene y me las guardo".

Levantó el ánimo de los futbolistas alabando que "fuera del terreno de juego hubo un comportamiento ejemplar", pero dentro, "nos ganaron bien, no competimos. Sí, los chicos dieron la cara, pero la personalidad no se muestra solo gritando o pateando, se muestra con la pelota y sin ella. Esto nos hacen ampliar el mapa de jugadores para el futuro".

Frena la algarabía, quiere que quede claro que "no me voy contento, sobre todo por la primera parte, pero me voy satisfecho, la gira sirvió para los objetivos trazados".

La Selección Mexicana ya tiene agendado su siguiente partido, mismo que es de carácter oficial correspondiente a la Nations League de Concacaf.

20 de marzo

Canadá vs México

20:30 horas

SoFi Stadium