Javier Aguirre ya no "cachondea" con la prensa

Javier Aguirre, quien dijo que le encanta "cachondear" con la prensa, se ha vuelto hosco, no profundiza ni va más allá de respuestas cortas y acartonada.

De cara al duelo contra Cruz Azul, en las semifinales de la Liga de Campeones de la Concacaf, el "Vasco" contesta en corto. Quiere irse rápido.

¿Cómo está su equipo?

"Me faltan dos jugadores para estar completo: (Vincent) Janssen y (Erick) Aguirre que está cerca. Pondremos al mejor once posible para ganar mañana".

¿Qué espera del juego contra Cruz Azul?

"Esperamos que el equipo pase la eliminatoria. Tenemos ganas de jugar este partido".

¿Qué opina del rival?

"Nos conocemos muy bien, estamos muy igualados. Tenemos mucho desgaste ambos cuadros, pero somos competitivos".

Dijo después del juego ante Tijuana que algo le faltaba al equipo... "¿ya lo recuperó?".

"Dije que le faltaba chispa y energía al equipo. Hoy estamos bien. Nunca hemos tenido a los 20 del plantel, hoy tenemos 18. Estamos bien. Nos faltó energía en Tijuana, pero nada más. Con Atlas competimos y ahora tenemos la ilusión de pasar de ronda".

¿No le molesta que este juego caiga en la misma semana del Clásico regio (contra Tigres)?

"Estamos centrados en el juego a juego. Yo pienso en Cruz Azul, antes pensé en Atlas. Cada juego tiene su dificultad e interés. Todos los queremos ganar. Ya después pensaré en lo que sigue".

¿El momento que viven ambos equipos no condiciona el partido?

"Los equipos grandes no pensamos en el pasado. Estamos obligados a jugar finales... No pensamos en qué momento vienen ellos, son 90 minutos a todo tren". Y se fue.