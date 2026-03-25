Javier Campos sube de nuevo al podio

Ante una destacada asistencia de aficionados en el Óvalo Aguascalientes México, se disputó la tercera fecha puntuable de la Súper Copa, donde el piloto potosino Javier Campos volvió a destacar al subir al podio en la categoría GTM Light.

El originario de San Luis Potosí firmó una sólida actuación en territorio hidrocálido, mostrando consistencia durante toda la competencia para asegurar un lugar entre los tres mejores, en una carrera donde los líderes marcaron un ritmo elevado.

"Una carrera muy divertida, sentíamos que teníamos ritmo para más, pero los dos punteros andaban muy rápidos, tratamos de ser constantes y no arriesgar de más; lo importante es que seguimos sumando puntos, no nos bajamos del podio y seguimos trabajando por el campeonato", señaló Campos al término de la competencia.

El piloto también reconoció el trabajo de su escudería, destacando el desempeño de su auto preparado por Anvi Motorsport, lo que le ha permitido mantenerse competitivo en el arranque de la temporada.

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Con este resultado, Javier Campos acumula dos terceros lugares y un cuarto sitio en las primeras tres fechas del campeonato, manteniéndose en la pelea dentro de la categoría GTM Light a bordo del auto número 14.

La siguiente cita para el piloto potosino será el 2 y 3 de mayo en el Autódromo León, donde buscará continuar con su racha positiva y acercarse a los primeros puestos del campeonato.